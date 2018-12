「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」オリジナルキャラクターの月光＆閃光がプレイアブルで参“乳”！

HONEY∞PARADE GAMESは、iOS/Android/PC向けにサービス中の「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」において、本日12月31日にプレイアブルキャラクターとして月光および閃光を追加した。

■「シノマス」オリジナルキャラクター「月光」「閃光」、参乳!

「シノマス」オリジナルキャラクターである「月光」「閃光」が、とうとうプレイアブルで参乳!超強力な「月光」と「閃光」の新カードが「爆乳祭」で登場します!10連ガチャを3回引くと、10連1回が無料になるので、この機会に是非、「月光」「閃光」をチームにお迎えしましょう♪

開催期間:2018年12月31日(月)17:00~2019年1月10日(木)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

新カードラインナップ

「月光」「閃光」が閃乱覚醒で、キュートな水着姿に♪

<閃乱覚醒前>【SSR 月光(月光忍装束)】

<閃乱覚醒後>【UR 月光(爆乳祭)】

<閃乱覚醒前>【SSR 閃光(閃光忍装束)】

<閃乱覚醒後>【UR 閃光(爆乳祭)】

■「爆乳祭」の「月光」「閃光」が活躍する妖魔衆バトル開催!

「絢」の地脈が強化される「妖魔衆襲来!第六陣」開催!「爆乳祭」で登場する「絢」スタイルの「月光」「閃光」をメンバーに入れて戦えば、今回のランキングイベントで活躍すること間違いなしです!一撃ダメージランキングや最大ダメージランキングで、豪華報酬をGETしましょう♪

開催期間:2018年12月31日(月)17:00~2019年1月10日(木)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

■晴れ着姿の「夜桜」が手に入るイベントや、運試しを兼ねた1日1回の限定忍務、お年玉スペシャルログインボーナスなどが開催!

晴れ着姿の「夜桜」の新SSRカードが確率でドロップする「Happy乳Year!」開催!特別な覚醒素材を集めることで、URまで覚醒出来、「ひみつの鍵」で他のシノビ少女に衣装を着せ替える事も可能!さらに、同時にドロップする基地素材を集めて、新たな忍基地「正月のお寺」も開放できます。「シノマス」でシノビ少女達と素敵なお正月をお過ごしください♪

開催期間:2018年12月31日(月)17:00~2019年1月31日(木)13:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

新カードラインナップ

艶やかな晴れ着姿の「夜桜」が登場!

【SSR 夜桜(晴れ着2019)】

■新しい忍基地「正月のお寺」を開放して、シノビ少女達とお正月を楽しもう♪

■年末年始に、1日1回限定の忍務「どっかーんと運試しっす!」を開催!

忍務でドロップする3種類の「小吉・中吉・大吉」バッジを使って、幸運値を上昇させる「半象」と交換できます。2019年の運勢を「シノマス」で占いましょう♪

開催期間:2018年12月31日(月)17:00~2019年1月4日(金)3:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

■お正月限定の「お年玉スペシャルログインボーナス」開催!

初日に19個、以降、毎日ログインで20個、と2019年にちなんで合計39個の忍魂と豪華報酬をプレゼント!他にも2018年の晴れ着衣装が手に入る復刻イベントなど盛り沢山です!2019年も「シノマス」をお楽しみください♪

開催期間:2019年1月1日(火)4:00~2019年1月14日(月)3:59まで

※開催期間は、予告なく変更する場合があります。

(C) Marvelous Inc. (C) HONEY PARADE GAMES Inc.