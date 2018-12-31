高校サッカー選手権、1回戦が終了！勝ち上がったのはこの16チーム

高校サッカーの日本一を決める第97回全国高校サッカー選手権大会が12月30日に開幕。
開会式が開催された30日に1試合、翌31日には残り15試合の1回戦計16試合が行われた。結果は以下の通りとなっている。
2018年12月30日（日）
駒澤大高(東京B) 1-1 PK9-10 那覇西(沖縄)
2018年12月31日（月）
浦和南(埼玉) 0-4 東福岡(福岡)
帝京長岡(新潟) 6-0 高知西(高知)
桐光学園(神奈川) 0-5 大津(熊本)
東邦(愛知) 1-3 大分(大分)
遠野(岩手) 0-4 岡山学芸館(岡山)
国士舘(東京A) 0-1 米子北(鳥取)
秋田商(秋田) 2-0 四日市中央工(三重)
明秀日立(茨城) 1-0 大阪学院(大阪)
尚志(福島) 1-1 PK5-3 神村学園(鹿児島)
旭川実業(北海道) 2-0 和歌山北(和歌山)
岐阜工(岐阜) 0-4 立正大淞南(島根)
仙台育英(宮城) 4-2 一条(奈良)
丸岡(福井) 1-1 PK5-4 東山(京都)
富山第一(富山) 3-2 西京(山口)
星稜(石川) 2-0 関西学院(兵庫)
強豪同士の対戦となった試合では、大津が桐光学園に5-0、東福岡が浦和南に4-0とそれぞれ大勝を収めた。
2回戦は新年の2日から各地で開催される。