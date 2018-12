冬は海ドラ！今から始めるSF超大作「スタートレック：ディスカバリー」シーズン1

年末年始は人気シリーズの新シーズンやSF超大作ドラマなど、HOTな海外ドラマが続々DVDリリース!じっくりおさらいするもよしイッキ見するもよし、あなたはどっち!? アツイ話題作を3日間に渡ってお届けします。今回は名作SF「スター・トレック」が13年ぶりにTVドラマシリーズとして復活の「スタートレック:ディスカバリー」シーズン1です。(文/池田敏・デジタル編集/スクリーン編集部)

スタトレ新作、コアファンじゃなくても楽しい!

名作SF「スター・トレック」が13年ぶりにTVドラマシリーズとして復活した「スタートレック:ディスカバリー」。ついにシーズン1のDVDも発売された本作、どんな作品なのかあらためてご紹介しますよ。あなたも今日からスタトレファンになっちゃうかも?

01:“スタトレ”初心者も楽しめる!

「スタートレック」は製作開始から半世紀以上もの長い歴史を誇る、宇宙SFドラマの最高峰。その最新作となる本作は、原点となる「スタートレック/宇宙大作戦」の約10年前から始まる新たな物語をドラマティックに描く。“スタトレ”の壮大な世界観をまだ知らない新たなファン層までも取り込もうという固い意志を感じさせる。

02:多彩な登場人物がおりなす群像劇

地球を含む惑星連邦の宇宙船シェンジョウの副長だった、地球人とバルカン人のハーフであるマイケル・バーナム(ソネクア・マーティン・グリーン)は、惑星連邦の宿敵クリンゴン人に味方したと疑われて反乱罪に問われるが、新たにUSSディスカバリーのクルーに。アメリカの多様性を反映した多彩な顔ぶれの群像劇となった。

03:シリーズ最高の壮大な映像美!

シーズン1の第1話で撮影監督を務めたのは、「シェイプ・オブ・ウォーター」など映画界の大物ギレルモ・デル・トロ監督による各作品や、「パシフィック・リム」などで知られる名手、ギレルモ・ナヴァロ。懐かしの名作ドラマの延長として本作を捉えているような人ほど、あらためて本作の豊かな映像美に驚かされるはず。

「スター・トレック:ディスカバリー」シーズン1 BD-BOX

NBCユニバーサル/12800円+税(4枚組)、DVD-BOX/9800円+税(8枚組)/発売中 特典=日本限定オリジナルブックレット封入、未公開シーン、予告編、製作の舞台裏他

Netflixでシーズン2配信開始

このシーズン1の成功を受け、既にシーズン2の配信が決まっている。全米でネット配信が始まるのは2019年1月17日(日本のNetflixでは1月18日に配信開始)。引き続いて気になる最新ヒットドラマだ。

TM & ©2018 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks are trademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.