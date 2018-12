「メビウス ファイナルファンタジー」イベント「パラミティアの新春 2019」が開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「メビウス ファイナルファンタジー」において、2019年1月1日よりイベント「パラミティアの新春 2019」を開催する。

■「パラミティアの新春 2019」開催!

2019年最初の運だめし?!お正月限定の期間限定イベント「パラミティアの新春 2019」開催です!ゴールまでクリアすると、NEW YEAR 無料召喚の回数をカウントアップ!大吉になればダブルチャンス…!?「パラミティアの新春 2019」のリージョンに初めて入ったときに新アビリティカード「イノシシ:謹賀新年2019」をプレゼント!

さらに「パラミティアの新春 2019」を初めてクリアしたときには…アルティメットチケットを1枚プレゼント!!究極のお年玉、是非受け取ってください!

開催期間:2019年1月1日(火)0:00~1月14日(月)23:59

■新春は英雄たちがお祝い!?

ウォルの新ジョブ登場!「FFVII ブースト大召喚 FEATURING タークス!?」を開催中!

ウォルの新ジョブ「神羅のタークス」、そして新アルティメットヒーロー「エアリス・ゲインズブール」、新アルティメットカード「ザックス:FFVII」が登場!英雄たちがあつまる新春も悪くないぞ、と。

開催期間:2019年1月1日(火)0:00~1月16日(水)15:59

(C) 2015 - 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.