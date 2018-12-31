【Fans’ Voice】2018年の最優秀STにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第8回はセカンドストライカー（サイドが主戦場の選手、またはセカンドトップ寄りの選手が対象）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。
5：最優秀ST間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀ST級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍
レロイ・サネ
所属：マンチェスター・シティ
国籍：ドイツ
主な獲得タイトル：プレミアリーグ
主な個人賞：PFA年間最優秀若手選手賞、リーグアシストランキング2位
＜Strengths＞
・キーパス
・ドリブル
・空中戦
・パス
・セットプレー獲得
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
パウロ・ディバラ
所属：ユベントス
国籍：アルゼンチン
主な獲得タイトル：セリエA
主な個人賞：リーグ得点ランキング3位
＜Strengths＞
__・クロス
・シュート__
・ボール保持
・直接フリーキック
・ドリブル
・セットプレー獲得
・パス
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
リオネル・メッシ
所属：バルセロナ
国籍：アルゼンチン
主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：ピチーチ（得点王）、FIFA/FIFProワールドイレブン、オンズドール、UEFAチーム・オブ・ザ・イヤー、ヨーロッパ・ゴールデンシュー、2018年総得点ランキング1位
＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス
・キーパス
・ドリブル
・シュート
・ロングシュート
・直接フリーキック__
・ボール保持
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
・空中戦
ラヒーム・スターリング
所属：マンチェスター・シティ
国籍：イングランド
主な獲得タイトル：プレミアリーグ
主な個人賞：リーグ得点ランキング5位
＜Strengths＞
・キーパス
・パス
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
モハメド・サラー
所属：リバプール
国籍：エジプト
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：リーグ得点王、PFA年間最優秀選手賞、FWA年間最優秀選手賞、PFA年間ベストイレブン、2018年総得点ランキング4位
＜Strengths＞
・キーパス
・ドリブル
・スルーパス
・シュート
＜Weaknesses＞
・空中戦
・ボール保持
・守備的貢献
ネイマール
所属：パリ・サンジェルマン
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：リーグ・アン最優秀選手、リーグ・アンベストイレブン、FIFAワールドカップベストイレブン、リーグアシストランキング1位
＜Strengths＞
__・パス
・スルーパス
・キーパス
・ドリブル
・シュート
・ロングシュート__
・クロス
・直接フリーキック
・セットプレー獲得
＜Weaknesses＞
・規律
・守備的貢献
アントワーヌ・グリーズマン
所属：アトレティコ・マドリード
国籍：フランス
主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、UEFAヨーロッパリーグ
主な個人賞：FIFAワールドカップブロンズボール・シルバーブーツ・ベストイレブン
＜Strengths＞
__・ボール保持
・パス__
・スルーパス
・キーパス
・シュート
・ロングシュート
・直接フリーキック
＜Weaknesses＞
・空中戦
エデン・アザール
所属：チェルシー
国籍：ベルギー
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、FIFAワールドカップベストイレブン
＜Strengths＞
・パス
・スルーパス
・キーパス
・ドリブル
・シュート
・空中戦
・クロス
・ボール保持
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
キリアン・ムバッペ
所属：パリ・サンジェルマン
国籍：フランス
主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、リーグ・アン
主な個人賞：リーグ最優秀若手賞・ベストイレブン、ゴールデンボーイ、FIFAワールドカップ・ヤングプレイヤー賞・ベストイレブン、FIFA/FIFProワールドイレブン、コパ・トロフィー、フランス年間最優秀選手賞賞
＜Strengths＞
・ドリブル
・キーパス
・ヘディングシュート
＜Weaknesses＞
・オフサイド
・守備的貢献
・ボール保持