【Fans’ Voice】2018年の最優秀STにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第8回はセカンドストライカー（サイドが主戦場の選手、またはセカンドトップ寄りの選手が対象）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀ST間違いなし

4：世界ベストイレブン級の活躍

3：リーグ最優秀ST級の活躍

2：リーグベストイレブン級の活躍

1：平均的な活躍

レロイ・サネ

所属：マンチェスター・シティ

国籍：ドイツ

主な獲得タイトル：プレミアリーグ

主な個人賞：PFA年間最優秀若手選手賞、リーグアシストランキング2位

＜Strengths＞

・キーパス

・ドリブル

・空中戦

・パス

・セットプレー獲得

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

パウロ・ディバラ

所属：ユベントス

国籍：アルゼンチン

主な獲得タイトル：セリエA

主な個人賞：リーグ得点ランキング3位

＜Strengths＞

__・クロス

・シュート__

・ボール保持

・直接フリーキック

・ドリブル

・セットプレー獲得

・パス

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

リオネル・メッシ

所属：バルセロナ

国籍：アルゼンチン

主な獲得タイトル：ラ・リーガ

主な個人賞：ピチーチ（得点王）、FIFA/FIFProワールドイレブン、オンズドール、UEFAチーム・オブ・ザ・イヤー、ヨーロッパ・ゴールデンシュー、2018年総得点ランキング1位

＜Strengths＞

__・パス

・スルーパス

・キーパス

・ドリブル

・シュート

・ロングシュート

・直接フリーキック__

・ボール保持

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

・空中戦

ラヒーム・スターリング

所属：マンチェスター・シティ

国籍：イングランド

主な獲得タイトル：プレミアリーグ

主な個人賞：リーグ得点ランキング5位

＜Strengths＞

・キーパス

・パス

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

モハメド・サラー

所属：リバプール

国籍：エジプト

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝

主な個人賞：リーグ得点王、PFA年間最優秀選手賞、FWA年間最優秀選手賞、PFA年間ベストイレブン、2018年総得点ランキング4位

＜Strengths＞

・キーパス

・ドリブル

・スルーパス

・シュート

＜Weaknesses＞

・空中戦

・ボール保持

・守備的貢献

ネイマール

所属：パリ・サンジェルマン

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：リーグ・アン最優秀選手、リーグ・アンベストイレブン、FIFAワールドカップベストイレブン、リーグアシストランキング1位

＜Strengths＞

__・パス

・スルーパス

・キーパス

・ドリブル

・シュート

・ロングシュート__

・クロス

・直接フリーキック

・セットプレー獲得

＜Weaknesses＞

・規律

・守備的貢献

アントワーヌ・グリーズマン

所属：アトレティコ・マドリード

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、UEFAヨーロッパリーグ

主な個人賞：FIFAワールドカップブロンズボール・シルバーブーツ・ベストイレブン

＜Strengths＞

__・ボール保持

・パス__

・スルーパス

・キーパス

・シュート

・ロングシュート

・直接フリーキック

＜Weaknesses＞

・空中戦

エデン・アザール

所属：チェルシー

国籍：ベルギー

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、FIFAワールドカップベストイレブン

＜Strengths＞

・パス

・スルーパス

・キーパス

・ドリブル

・シュート

・空中戦

・クロス

・ボール保持

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

キリアン・ムバッペ

所属：パリ・サンジェルマン

国籍：フランス

主な獲得タイトル：FIFAワールドカップ、リーグ・アン

主な個人賞：リーグ最優秀若手賞・ベストイレブン、ゴールデンボーイ、FIFAワールドカップ・ヤングプレイヤー賞・ベストイレブン、FIFA/FIFProワールドイレブン、コパ・トロフィー、フランス年間最優秀選手賞賞

＜Strengths＞

・ドリブル

・キーパス

・ヘディングシュート

＜Weaknesses＞

・オフサイド

・守備的貢献

・ボール保持