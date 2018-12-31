3得点で3選手が並ぶ　1回戦終了時得点ランク

12月31日、第97回全国高校サッカー選手権1回戦15試合が行われ、2回戦の対戦カードが決定した。得点王ランキングは初戦でハットトリックを達成した晴山岬(帝京長岡)、永田一真(岡山学芸館)、大竹悠聖(大津)が3得点でトップに立っている。1回戦終了時の得点ランキングは以下の通り。

▽得点王ランキング(1回戦終了時)

1位:3得点

大竹悠聖(大津)

晴山岬(帝京長岡)

永田一真(岡山学芸館)

4位:2得点

山内陸(旭川実)

今野太勢(仙台育英)

佐々木大翔(富山一)

岩岸宗志(星稜)

藤井奨也(立正大淞南)

鶴野怜樹(立正大淞南)

大森真吾(東福岡)

11位:1得点

柳生雄哉(仙台育英)

三田大史(仙台育英)

長谷川悠(秋田商)

富田蓮史郎(秋田商)

伊藤綾汰(尚志)

二瓶優大(明秀学園日立)

原田大渡(駒澤大)

谷内田哲平(帝京長岡)

冬至直人(帝京長岡)

礒貝飛那大(帝京長岡)

高木俊希(富山第一)

田海寧生(丸岡)

宮永任(丸岡)

仲井涼太(東邦)

久乘聖亜(東山)

井上竜稀(東山)

岩本涼太(一条)

松山知樹(一条)

崎山友太(米子北)

岡田知也(岡山学芸館)

木村悠人(西京)

冨田大登(西京)

野寄和哉(東福岡)

荒木遼太郎(東福岡)

大崎舜(大津)

宮原愛輝(大津)

谷川海翔(大分)

山口卓己(大分)

菊地孔明(大分)

隈元聖也(神村学園)

宮國永遠(那覇西)