これを知っておくと『ヴァイキング～海の覇者たち～』が10倍楽しい！７つの秘密【トリビア】

日本でもじわじわと人気が出ている(はず)、ヒストリーチャンネル制作の本格歴史ドラマ『ヴァイキング~海の覇者たち~』!なんとシーズン5が始まる前にシーズン6への更新が決定した、という話題も記憶に新しいドラマですが。今回は、これを知っておくとドラマが10倍楽しくなる!(かもしれない)7つの秘密をご紹介!

1.カラスの秘密…

『ヴァイキング~海の覇者たち~』を見ていると、やたらとカラスが登場していることに気が付きませんか?

戦ってたくさん人が死んでるから…とい理由だけではなくでですね!

実はちゃんと意味があったのです。

北欧神話において、カラスはとても重要なポジションにいます。

なぜかというと、北欧神話といえばかならず名前が挙がる有名な神オーディンの使いが2羽のカラスだからです。

「フギン(=思考)」と「ムニン(=記憶)」と名付けられた彼らは、オーディンに様々な情報を届けるために世界中を飛び回っています。

ドラマの中でも、ヴァイキングたちはしばしばカラスが描かれた旗を持っていますね。

劇中に登場する占い師が、カラスが現れたことに対して「オーディンに見られている」と信じているような様子も見ることができます。

何気なく登場するカラスたち…もしかしたら、オーディンがこっそり見に来ているのかもしれません。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjI0NTc3NjQ2OF5BMl5BanBnXkFtZTcwMTg2MTgxOQ@@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

2.月と太陽を追いかける2頭のオオカミ

主人公ラグナルの兄、ロロ。

好戦的で野心家、弟ラグナルとは正反対の性格な彼、シーズン4では驚きの行動に出ますが…ネタバレは置いておきましょう。

ロロ役のクライブ・スタンデン

SAN DIEGO, CA - JULY 20: Actor Clive Standen attends the Vikings panel at Comic-Con International on July 20, 2018 in San Diego, California. (Photo by Daniel Knighton/Getty Images for HISTORY)

今度ロロが出てきたときには、ぜひ彼のタトゥーに注目してみてください。

全身にガッツリ入っている彼のタトゥー、実は北欧神話の一節をモチーフにしているそうです。

北欧神話における終末の日「ラグナロク」でも大活躍する巨大な狼フェンリル。

その子供たちである狼のハティとスコルは、それぞれ太陽と月を追いかけています。

彼らに追い付かれないよう、太陽と月は馬車を走らせ、これが太陽と月の巡りになっている…とされています。

ロロのタトゥーをよくみると、両腕にそれぞれ対になっている獣のようなデザインが施され、更によく見ると胸の辺りには月と太陽も描かれていますよ!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTA1NDQ4NTAzNjleQTJeQWpwZ15BbWU4MDUxMjEzMjEx.V1SY1000CR0,0,1504,1000AL_.jpg

↓あれっ途中でタトゥーが増えてる⁉やや判別しづらくなってくるかもしれませんが…。 右側をよく見てみると、太陽のマークが入ってますね。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjMyMDk1Mjc5OV5BMl5BanBnXkFtZTgwOTI2MTUyNTE@.V1SY1000CR0,0,1497,1000AL_.jpg

3.ラグナル役は大人気!当のトラビス・フィメルは…?

ロロ役のクライブ・スタンデンと、フローキ役のグスタフ・スカルズガルドは、最初ラグナル役のオーディションに参加していたそうです!

一方、ラグナル役のトラビス・フィメルはロロ役のオーディションに参加していたとか。

それぞれキャラが濃い役ばかりですが、彼らが演じているからこそあの魅了が出ていた…と思います。

フローキ役のインパクトが強いだけに、グスタフ・スカルズガルドがラグナルやってたらどんな感じだったのかは、ちょっと気になりますけどね。

クライブ・スタンテン(左)とトラビス・フィメル(右)

SAN DIEGO, CA - JULY 25: Actors Clive Standen (L) and Travis Fimmel attend a media room for the History series 'Vikings' during Comic-Con International 2014 at the Hilton San Diego Bayfront hotel on July 25, 2014 in San Diego, California. (Photo by Ethan Miller/Getty Images for A+E Networks)

フローキじゃない時はめちゃめちゃカッコいいグスタフ・スカルズガルド

SAN DIEGO, CA - JULY 22: Actor Gustaf Skarsgard attends the 'Vikings' panel during Comic-Con International 2016 at San Diego Convention Center on July 22, 2016 in San Diego, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for HISTORY )

4.スカルズガルド先生のスカンジナビア講座

主演のトラビス・フィメルはオーストラリア。キャサリン・ウィニックはカナダ。クライブ・スタンデンはイギリス…と主要キャストをはじめ、世界中から俳優を集めて撮影されている『ヴァイキング~海の覇者たち~』。

ドラマの中はもちろん全編英語なわけですが。8世紀の北欧を舞台にしているだけに、要所要所どうしても北欧の言語が登場します。

実はそこで大活躍していたのが、フローキ役のグスタフ・スカルズガルド!

スウェーデン出身の彼は、セリフの中でスウェーデン語やノルウェー語の単語が登場する度に、発音に四苦八苦する共演者たちをそっと助けていたそうですよ。

ちょっとほっこりするエピソードですね。

NORTH HOLLYWOOD, CA - MAY 13: Actor Gustaf Skarsgard attends History Channel's 'Vikings' Panel Discussion and Reception at Leonard H. Goldenson Theatre on May 13, 2014 in North Hollywood, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

5.なぜ第1シーズンは”9”話でなければならなかったのか

『ヴァイキング~海の覇者たち~』は、第2・第3シーズンは全10話。第4シーズンからは全20話となり、長すぎるために日本では前後編に分けられていることが多いですね。(というか、アメリカでの放送も半分に分けて行われています)

そんな中、記念すべき第1シーズンは9話しかありません。

実はこの”9”という数字に秘密があるそうで。

Photo by Bernard Walsh - © Photographer: Jonathan Hession.

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMzE4MTcxNDQ0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTAxOTMzOQ@@.V1SY1000CR0,0,1499,1000AL_.jpg

北欧神話が好きな方ならすぐにピンとくるかもしれませんが、北欧神話の中にはなにかと”9”という数字が登場します。

北欧神話きっての有名人、主神オーディンはルーン文字の秘密を知るためにユグドラシルの木(=世界樹)に9日9晩首を吊りました。しかもグングニル(槍)に突き刺されたまま。

そのユグドラシルは9つの世界を支える巨大な大木であり、光の神ヘイムダルは「9人の母親の子」と謳われ、女神ラーンには「波の乙女」と呼ばれる9人の娘がいました。

このほかにも”9”という数字はたくさん出てくるのですが…北欧神話に興味がある人以外には「???」な話になりそうなのでこの辺にしておきますね。

とにもかくにも、北欧神話とは深いつながりのあるドラマなのです!

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNjk5NzM4MzM4MF5BMl5BanBnXkFtZTcwOTExOTMzOQ@@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

6.9世紀ヴァイキングの流行スタイルは…?

実は、8世紀ごろのヴァイキングのヘアスタイルが分かるような資料はほとんど見つかっていません。

北欧の絵画を参考にしたところで、男性は立派なあごひげを生やしていて、女性はポニーテールが主流だった…ということぐらいしかわからなかったそうです。

じゃあドラマの中の、ラグナルの生かした髪型はどこから来たんだ⁉と気になってしまうわけですが。

ドラマの制作陣は、ヴァイキングたちが戦っているところを想像したそうです。

兜を被っていても髪の毛が下からはみ出ることがなければ、後ろから迫ってきた敵に髪の毛を引っ張られることもないだろう…とのこと。

なるほど。

とはいっても、ドラマの中のヴァイキングたちはほとんど兜被ってませんけどね。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMTU4OTM3Njc0Nl5BMl5BanBnXkFtZTgwNDA3NDgzMTE@.V1SX1500CR0,0,1500,999AL_.jpg

7.実は歴史的に正しかった!親子の年の差

トラビス・フィメルと息子役のアレクサンダー・ラドウィグの年の差は13歳。

母親役のキャサリン・ウィニックとは15歳差。

若過ぎるっ!…となりそうですが。

当時は、いま私たちが”思春期”とする年齢が”成人”とみなされるような時代だったため、15歳のラゲルサが13歳のラグナルと結婚する…というのもありうる話なのだそう。

キャスティングの際にそこまで考えられていたのかは分かりませんが…よく考えると、日本でも長年続いた「元服」制度も似たような感じですね。平均寿命も短い時代ですから。

https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BMjM4MzUwMTc3N15BMl5BanBnXkFtZTgwMjExMDUxODE@.V1SY1000SX1500AL_.jpg

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

ヒストリーチャンネルが本気を出して制作する歴史ドラマ『ヴァイキング~海の覇者たち~』。

シーズンを重ねるごとに目を覆いたくなるようなシーンも増えてきて、観るのに気合がいる作品ですが…

Rotten Tomatoesでも91%という高評価を叩き出す人気ぶりで、はやくもシーズン6への更新も決まっています!

今回は、これを知ってるとドラマをより楽しめる(かもしれない)7つのトリビアをご紹介しました。

SAN DIEGO, CA - JULY 10: Actor Travis Fimmel (L) and actress Katheryn Winnick attend a panel for the History series 'Vikings' during Comic-Con International 2015 at the San Diego Convention Center on July 10, 2015 in San Diego, California. (Photo by Ethan Miller/Getty Images for A&E Networks)

SAN DIEGO, CA - JULY 22: (L-R) Actors Alexander Ludwig, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgard and Travis Fimmel of Vikings attend the IMDb Yacht at San Diego Comic-Con 2016: Day Two at The IMDb Yacht on July 22, 2016 in San Diego, California. (Photo by Tommaso Boddi/Getty Images for IMDb)

↓↓今回の記事は、以下を参考にしました。

Vikings (TV Series 2013– ) - Trivia - IMDb

Viking Society: Men, Women and Children