【Fans’ Voice】2018年の最優秀CFにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第9回はセンターフォワード（最前線が主戦場の選手、またはセンターフォワード寄りの選手が対象）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。

5：最優秀CF間違いなし

4：世界ベストイレブン級の活躍

3：リーグ最優秀CF級の活躍

2：リーグベストイレブン級の活躍

1：平均的な活躍

ハリー・ケイン

所属：トッテナム・ホットスパー

国籍：イングランド

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：PFA年間ベストイレブン、FIFAワールドカップ・ゴールデンブーツ・ベストイレブン

＜Strengths＞

__・シュート

・ロングシュート__

・ボール保持

・ヘディングシュート

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

ロベルト・レバンドフスキ

所属：バイエルン・ミュンヘン

国籍：ポーランド

主な獲得タイトル：ブンデスリーガ

主な個人賞：ブンデスリーガ得点王、2018年総得点ランキング3位

＜Strengths＞

・シュート

・キーパス

・ヘディングシュート

・ボール保持

＜Weaknesses＞

・オフサイド

・守備的貢献

クリスティアーノ・ロナウド

所属：ユベントス

国籍：ポルトガル

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、UEFAチャンピオンズリーグ得点王・ベストイレブン・最優秀FW、FIFAワールドカップドリームチーム、2018年総得点ランキング2位

＜Strengths＞

・シュート

・ボール保持

・パス

・キーパス

・ロングシュート

・ヘディングシュート

＜Weaknesses＞

・オフサイド

・守備的貢献

ロベルト・フィルミーノ

所属：リバプール

国籍：ブラジル

主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・パス

・ドリブル

・スルーパス

・ボール保持

・キーパス

＜Weaknesses＞

・空中戦

・クロス

セルヒオ・アグエロ

所属：マンチェスター・シティ

国籍：アルゼンチン

主な獲得タイトル：プレミアリーグ

主な個人賞：PFA年間ベストイレブン

＜Strengths＞

__・パス

・キーパス

・シュート__

・ロングシュート

・ヘディングシュート

・ドリブル

・スルーパス

・ボール保持

＜Weaknesses＞

・空中戦

・クロス

・ディシプリン

・守備的貢献

ルイス・スアレス

所属：バルセロナ

国籍：ウルグアイ

主な獲得タイトル：ラ・リーガ

主な個人賞：なし

＜Strengths＞

・シュート

・クロス

・キーパス

・ボール保持

・パス

・スルーパス

＜Weaknesses＞

・オフサイド

エディンソン・カバーニ

所属：パリ・サンジェルマン

国籍：ウルグアイ

主な獲得タイトル：リーグ・アン

主な個人賞：リーグ・アン得点王、ベストイレブン

＜Strengths＞

・ボール保持

・シュート

・スルーパス

・ヘディングシュート

＜Weaknesses＞

・クロス

マウロ・イカルディ

所属：インテル

国籍：アルゼンチン

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：セリエA得点王

＜Strengths＞

・シュート

・ボール保持

・ヘディングシュート

＜Weaknesses＞

・パス

・守備的貢献

チーロ・インモービレ

所属：ラツィオ

国籍：イタリア

主な獲得タイトル：なし

主な個人賞：セリエA得点王

＜Strengths＞

__・キーパス

・シュート__

・スルーパス

・ヘディングシュート

・パス

・ボール保持

・ロングシュート

＜Weaknesses＞

・守備的貢献

・オフサイド