【Fans’ Voice】2018年の最優秀CFにふさわしい選手は？

2018年を振り返り、各ポジションで最優秀選手を決定したい。第9回はセンターフォワード（最前線が主戦場の選手、またはセンターフォワード寄りの選手が対象）。チームの獲得タイトル、個人賞に加え、データサイト『Whosocored.com』で分析された選手の長所と弱点も合わせて選考していただきたい。投票基準は以下の通り。
5：最優秀CF間違いなし
4：世界ベストイレブン級の活躍
3：リーグ最優秀CF級の活躍
2：リーグベストイレブン級の活躍
1：平均的な活躍
ハリー・ケイン
所属：トッテナム・ホットスパー
国籍：イングランド
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：PFA年間ベストイレブン、FIFAワールドカップ・ゴールデンブーツ・ベストイレブン
＜Strengths＞
__・シュート
・ロングシュート__
・ボール保持
・ヘディングシュート
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
ロベルト・レバンドフスキ
所属：バイエルン・ミュンヘン
国籍：ポーランド
主な獲得タイトル：ブンデスリーガ
主な個人賞：ブンデスリーガ得点王、2018年総得点ランキング3位
＜Strengths＞
・シュート
・キーパス
・ヘディングシュート
・ボール保持
＜Weaknesses＞
・オフサイド
・守備的貢献
クリスティアーノ・ロナウド
所属：ユベントス
国籍：ポルトガル
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ
主な個人賞：FIFA/FIFProワールドイレブン、UEFAチャンピオンズリーグ得点王・ベストイレブン・最優秀FW、FIFAワールドカップドリームチーム、2018年総得点ランキング2位
＜Strengths＞
・シュート
・ボール保持
・パス
・キーパス
・ロングシュート
・ヘディングシュート
＜Weaknesses＞
・オフサイド
・守備的貢献
ロベルト・フィルミーノ
所属：リバプール
国籍：ブラジル
主な獲得タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ準優勝
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・パス
・ドリブル
・スルーパス
・ボール保持
・キーパス
＜Weaknesses＞
・空中戦
・クロス
セルヒオ・アグエロ
所属：マンチェスター・シティ
国籍：アルゼンチン
主な獲得タイトル：プレミアリーグ
主な個人賞：PFA年間ベストイレブン
＜Strengths＞
__・パス
・キーパス
・シュート__
・ロングシュート
・ヘディングシュート
・ドリブル
・スルーパス
・ボール保持
＜Weaknesses＞
・空中戦
・クロス
・ディシプリン
・守備的貢献
ルイス・スアレス
所属：バルセロナ
国籍：ウルグアイ
主な獲得タイトル：ラ・リーガ
主な個人賞：なし
＜Strengths＞
・シュート
・クロス
・キーパス
・ボール保持
・パス
・スルーパス
＜Weaknesses＞
・オフサイド
エディンソン・カバーニ
所属：パリ・サンジェルマン
国籍：ウルグアイ
主な獲得タイトル：リーグ・アン
主な個人賞：リーグ・アン得点王、ベストイレブン
＜Strengths＞
・ボール保持
・シュート
・スルーパス
・ヘディングシュート
＜Weaknesses＞
・クロス
マウロ・イカルディ
所属：インテル
国籍：アルゼンチン
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：セリエA得点王
＜Strengths＞
・シュート
・ボール保持
・ヘディングシュート
＜Weaknesses＞
・パス
・守備的貢献
チーロ・インモービレ
所属：ラツィオ
国籍：イタリア
主な獲得タイトル：なし
主な個人賞：セリエA得点王
＜Strengths＞
__・キーパス
・シュート__
・スルーパス
・ヘディングシュート
・パス
・ボール保持
・ロングシュート
＜Weaknesses＞
・守備的貢献
・オフサイド