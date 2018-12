【意外!?】　あまり知られていない名作映画のテレビリメイク10選！　

『ファーゴ』や『リーサル・ウェポン』など、名作映画をリメイクしたテレビドラマが人気を集めている昨今。そこで、過去にアメリカで放送されたけど、あまり当たらなかったため世間的にはほとんど知られていない、名作映画のリメイクドラマを10本ご紹介します!

『カサブランカ』

オリジナル版『カサブランカ』のボギーとバーグマン

Ingrid Bergman embracing Humphrey Bogart in a scene from the movie Casablanca. Burbank, California, 1942. (Photo by Mondadori Portfolio via Getty Images)

はい、そうです。泣く子も黙る名作中の名作映画『カサブランカ』(‘42)。第二次世界大戦前夜のモロッコを舞台に、ハンフリー・ボガート演じるリックとイングリッド・バーグマン演じるイルザの悲しい宿命の再会が描かれる。アカデミー作品賞に輝く傑作です。

で、そのドラマ版が日本未放送の『Casablanca』。舞台は映画版の1年前という設定で、メイン・キャラクターは映画とほぼ一緒ですが、しかしイルザとその夫ビクターは出てきません。ドラマ『刑事スタスキー&ハッチ』のデヴィッド・ソウル演じるリックと、映画『プリティ・ウーマン』(’90)の名脇役ヘクター・エリゾンド演じるルノー警察署長を中心にした、スパイ・アクション的な内容だったようです。ただ、’83年4月から放送されたものの、あまりにも視聴率が取れずに3話で打ち切り。既に撮影の終わっていた残りの2話分が後に放送され、合計5話で終了してしまいました。

『王様と私』

映画版とドラマ版両方に主演したユル・ブリンナー

UNITED STATES - CIRCA 1958: Paris, Yul Brynner, Russian Actor, In 1958 (Photo by Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images)

シャム王家の家庭教師となった英国女性を描いた名作ミュージカル『王様と私』(’56)も、’72年にドラマ化されています。こちらは日本でも当時放送されました。シャム王を演じるのは映画版と同じユル・ブリンナー。家庭教師アンナ役には、映画『コレクター』(’65)でオスカー候補になった名女優サマンサ・エッガーが扮しています。ただし、ドラマ版はミュージカルではなく、アジアを舞台にしたエキゾチックなシットコムといった感じ。あまりパッとしないストーリーだったこともあり、シーズン半ばで打ち切られました。

『セルピコ』

オリジナル映画版の『セルピコ』

The Italian-American actor Al Pacino and American actor John Randolph acting in the film 'Serpico'. New York, 1973 (Photo by Mondadori Portfolio via Getty Images)

アル・パチーノが汚職に立ち向かうニューヨークの刑事を演じた映画『セルピコ』(’73)。当時大ヒットしたことから、’76年に『アウトロー刑事・セルピコ』としてドラマ化されました。主人公セルピコ役は当時テレビ映画を中心に活躍していたデヴィッド・バーニー。上司役にはB級映画の名脇役トム・アトキンスが出演しており、テーマ曲は映画音楽の大御所エルマー・バーンスタインが担当しましたが、やはりアル・パチーノのイメージとは程遠かったため、1シーズンで終了してしまいました。

『9時から5時まで』

オリジナル映画版の主演トリオ

Dolly Parton, Jane Fonda and Lily Tomlin at the film premiere of '9 to 5,' New York, December 5th 1980. (Photo by Tom Wargacki/WireImage)

ジェーン・フォンダ、リリー・トムリン、ドリー・パートンと豪華女性スターの共演で話題を呼んだコメディ映画『9時から5時まで』(’80)。元気でパワフルなOLトリオが意地悪な上司をやっつけるというストーリーはテレビ向きで、’82年に早速テレビ化されています。それが日本未放送の『9 to 5』。こちらは映画版のジェーン・フォンダが製作を手掛け、ドリー・パートンの歌った主題歌も引き続き採用。映画『ウエストサイド物語』(’61)のリタ・モレノ、ドリー・パートンの妹レイチェル・デニソン、映画『アリスの恋』(’74)のヴァレリー・カーティンが主演を務めました。当初は割と好評だったものの、シーズン3の途中でキャンセルされることに。その後、リタ・モレノから『ゲッタウェイ』(‘72)のサリー・ストラザースにバトンタッチし、リニューアル版が’86年から2シーズンに渡って放送されました。

『初体験/リッジモント・ハイ』

オリジナル映画版の主演はショーン・ペン

Sean Penn (Photo by Barry King/WireImage)

いわゆる初体験ものの王道的名作『初体験/リッジモント・ハイ』(’82)。ショーン・ペンとジェニファー・ジェイソン・リーが主演でしたが、日本ではお色気担当フィービー・ケイツに注目が集まりましたよね。その映画版のエイミー・ヘッカリング監督が製作を務めたテレビ版が、’86年にアメリカで放送された『Fast Times』(日本未放送)。フィービーの演じたリンダ役を『バック・トゥ・ザ・フューチャー』(’85)の初代ジェニファー役クローディア・ウェルズ、ジェニファー・ジェイソン・リーがやったステイシー役を『アリーmyラブ』などのコートニー・ソーン=スミスが演じ、名喜劇俳優レイ・ウォルストンが映画版と同じミスター・ハンド役で登場しました。ただ、テレビ向けにエッチな要素がトーンダウンしたため、たったの7話で打ち切られてしまったようです。

『アウトサイダー』

テレビ版のキャスト

そうです、’80年代青春映画の金字塔『アウトサイダー』(’83)も実はドラマ化されていたのです!それが’90年に全米放送された『The Outsiders』(日本未放送)。これは映画版の後日談という設定で、C・トーマス・ハウエルのポニーボーイを『マッドメン』のジェイ・R・ファーガソン、ロブ・ロウのソーダポップを『マイ・プライベート・アイダホ』(’91)のロドニー・ハーヴェイ、エミリオ・エステベスのトゥービットを映画『スクリーム』シリーズでもお馴染みのデヴィッド・アークエット、ダイアン・レインのチェリーを『ヘザース/ベロニカの熱い日』(’88)のキム・ウォーカーが演じていました。パイロット版の視聴率は記録的な高さだったらしいのですが、結局は裏番組の人気シットコム『Married ...with Children』に負けてしまい、シーズン1で打ち切られました。

『ポリス・アカデミー』

オリジナル版『ポリス・アカデミー』でブレイクしたスティーヴ・グッテンバーグ

CANADA - JANUARY 16: Happy face: American actor Steve Guttenberg spends a lot of time in Toronto filiming Police Academy movies and has high praise for the city and its film crews. He was in town promoting his new romantic movie; The Bedroom Window. (Photo by Mike Slaughter/Toronto Star via Getty Images)

警察学校を舞台に、ぶっ飛んだ訓練生たちの巻き起こすドタバタ騒動を描いたナンセンス・コメディ『ポリス・アカデミー』(’84)。シリーズ化もされて大ヒットしましたよね。キャストが来日してバラエティ番組に出て話題になったこともありました。そんな大人気映画もドラマ化されています。それが’97年の日本未放送作『Police Academy: The Series』(これと別にテレビ・アニメ・シリーズもあり)。基本的にメインキャラもキャストも映画版シリーズから総入れ替えされましたが、ボイス・パーカッションでお馴染みのマイケル・ウィンスローが同じ役でセミ・レギュラーを務めたほか、キャラハン役のレスリー・イースターブルックやラサール校長役のジョージ・ゲインズなど、映画版のキャストも多数ゲスト出演。それにも関わらず、シーズン1でキャンセルされています。

『フェリスはある朝突然に』

テレビ版のメインキャスト

FERRIS BUELLER -- Pictured: (l-r) Jennifer Aniston as Jeannie Bueller, Charlie Schlatter as Ferris Bueller, Brandon Douglas as Cameron Frye (standing), Ami Dolenz as Sloan Peterson -- Photo by: Alice S. Hall/NBC/NBCU Photo Bank

お調子者の高校生フェリス(マシュー・ブロデリック)が学校をズル休みして、自由な一日を思う存分満喫するという’80年代を代表するティーン・コメディ『フェリスはある朝突然に』(’86)。この映画を愛してやまないというファンも多いことでしょう。そんな名作を大胆にもテレビの学園ドラマとしてリメイクしたのが、’90年にスタートした日本未放送の『Ferris Bueller』。こちらはハイスクールの人気者フェリスの学園生活と家族模様を、映画版と同じく視聴者に向かってフェリスが話しかける形で描いていきます。そのフェリス役はドラマ『Dr.マーク・スローン』のチャーリー・シュラッター。アラン・ラックがやった親友キャメロンをブランドン・ダグラス、ミア・サラのやった美女スローンをB級映画で活躍したエイミー・ドレンツ、ジェニファー・グレイがやった妹ジーニーを『フレンズ』以前のジェニファー・アニストンが演じています。しかし、映画版と違って普通の青春ドラマになってしまった感は否めず、シーズン途中で打ち切られました。

『ダーティ・ダンシング』

テレビ版の主演コンビ

LOS ANGELES - MARCH 1: Dirty Dancing, the CBS television series, featuring Patrick Cassidy (as Johnny Castle) and Melora Hardin (as Frances 'Baby' Kellerman). Image dated Mach 1, 1988. (Photo by CBS via Getty Images)

『フラッシュダンス』(’83)や『フットルース』(’84)と並ぶ、‘80年代青春ダンス映画を代表する名作『ダーティ・ダンシング』(’87)。’60年代のアメリカを舞台に、避暑地で出会った女子高生とダンス教師のロマンスを描き、社会現象になるほどの大ヒットを記録しました。やはり、このブームに便乗せねばと考えたのか、翌’88年にはテレビ版リメイクが登場。それが日本未放送の『Dirty Dancing』です。ジェニファー・グレイが演じた主人公ベイビー役は、ランバダ版『ダーティ・ダンシング』というべき映画『ランバダ/青春に燃えて』(’90)に主演したメロラ・ハーディン。パトリック・スウェイジがやったダンス教師ジョニー役は、’70年代のスーパー・アイドル、キャシディ兄弟の売れなかった末っ子パトリック・キャシディ。オープニングでは映画版のテーマ曲も使われましたが、残念ながらシーズン1の途中でキャンセルされています。

『ビルとテッドの大冒険』

オリジナル版の主演キアヌとアレックス

1991 file photo Keanu Reeves & Alex Winter at Bill & Teds Excellent Adventure premiere at the Directors Guild of America Theater in Hollywood, California (Photo by Barry King/WireImage)

キアヌ・リーヴスとアレックス・ウィンターがおバカ高校生コンビを演じ、アメリカでは続編が作られるほどのカルトなヒットを記録した『ビルとテッドの大冒険』(’89)。アニメ版がテレビ・シリーズとして作られたことはご存知の方も少なくないと思いますが、実は実写版シリーズも作られていたんですね。それが、’92年に全米放送された『Bill & Ted’s Excellent Adventure』(日本未放送)。当時も今も無名のイヴァン・リチャーズとクリストファー・ケネディがビルとテッドを演じましたが、放送スタート時からケチョンケチョンに酷評され、たったの7話が放送されただけで終了しています。