【2018年】今年見たTVドラマで発見した美人女優９人

今年もいろんな海外ドラマを楽しみました!ずっと見たかったけどなかなか見る機会がなかったドラマ、賞レースをにぎわしたドラマ、そして配信で話題となったドラマ、ジャンルもさまざまでいずれもクオリティが高く面白い作品ばかりでした。その中で見つけた美しい女優たちを9名ご紹介します。出身国もさまざまですよ~!

「13の理由」キャサリン・ラングフォード

2017年3月に配信が開始され、大きな話題を呼んだNetflixオリジナルドラマ「13の理由」。歌手で女優のセレーナ・ゴメスが製作総指揮として映像化を実現させ日本でも話題となったドラマです。自ら命を絶った女子高生ハンナ・ベイカーが残した7本のカセットテープによって、彼女の死の真相が明らかになっていきます。

主人公のハンナ・ベイカー役は、当初セレーナ・ゴメスが演じる予定でしたが、オーストラリア出身の無名の女優キャサリン・ラングフォードが抜擢され、難しい役どころを見事に演じ、スターの仲間入りを果たしました。

1996年4月29日、西オーストラリア州パース生まれのキャサリンは、「13の理由」で第75回ゴールデン・グローブ賞のドラマ部門の主演女優賞にノミネートされています。

『ジュラシック・ワールド』のザック役で注目されたニック・ロビンソン主演の映画『Love, サイモン 17歳の告白』(2018)でも女子高生を演じています。

NEW YORK, NY - MARCH 08: Actress Katherine Langford visits Build Series to discuss the film 'Love, Simon' at Build Studio on March 8, 2018 in New York City. (Photo by Gary Gershoff/Getty Images)

「13の理由」アリーシャ・ボー

同じく「13の理由」で気になった女優をもうひとりご紹介します。

ハンナの友人ジェシカ・デイヴィス役を演じたアリーシャ・ボーは、ノルウェー人の母親とソマリア人の父親の間に1997年3月6日ノルウェーで生まれました。

母親がアメリカ人の男性と再婚したのをきっかけに7歳のときにロサンゼルスに移住。高校に入って演技の勉強を始め、その後は「モダン・ファミリー」「エクスタント」「レイ・ドノヴァン」など人気ドラマにゲスト出演して順調にキャリアを築き、「13の理由」で主要キャストに抜擢されました。

今年の5月に本作のシーズン2のプロモーションで初来日を果たしています。

「13の理由」は2019年にシーズン3が配信される予定です。

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Actor Alisha Boe attends the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

「FARGO/ファーゴ」シーズン3 メアリー・エリザベス・ウィンステッド

「FARGO/ファーゴ」は、コーエン兄弟による映画『ファーゴ』(1996)にインスパイアを受けて制作され2014年から米FXで放送されている人気シリーズです。

同じ世界感でありながらもシーズンごとに全く違う連続事件が描かれる本作。シーズン3では、ユアン・マクレガーが2役を演じ、今までのイメージを払拭する演技でゴールデン・グローブ賞を受賞しています。このシーズン3で、ユアン・マクレガーが演じる保護観察官レイの恋人で犯罪者のニッキーを演じていたのが、メアリー・エリザベス・ウィンステッドです。

1984年11月28日、ノースカロライナ州、ロッキーマウント生まれのメアリーは、『ファイナル・デッドコースター』(2006)『デス・プルーフ in グラインドハウス』(2007)『遊星からの物体X ファーストコンタクト』(2011)などホラー映画に数多く出演していることからスクリーム・クイーンと呼ばれて有名になっていますが、本作で復讐に燃える情熱的な女性ニッキーを演じているのを見て、改めて美人だな~と思いました。

SANTA MONICA, CA - JANUARY 11: Actor Mary Elizabeth Winstead attends The 23rd Annual Critics' Choice Awards at Barker Hangar on January 11, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

「リバーデイル」リリ・ラインハート

ティーン向けコミック「アーチー」のドラマ化となる「リバーデイル」は、アメリカの田舎町を舞台に、失踪した男子高校生の遺体が発見されたことをきっかけに、主人公アーチーとその友人たちが犯人捜しをする青春ゴシップミステリーです。

主人公のアーチーの幼馴染で彼にひそかに思いを寄せる真面目な優等生ベティ・クーパーを演じたリリ・ラインハートは、1996年9月13日、オハイオ州クリーブランド生まれ。

2014年にFOXでスタートし、1シーズンで終了したコメディ「Surviving Jack(原題)」で初のレギュラーを勝ち取り、「リバーデイル」のメインキャストに抜擢されました。

また、このドラマで共演したジャグヘッド役のコール・スプラウスとは、ドラマと同じようにプライベートでも恋人同士となり、SNSでは仲睦まじい様子を披露しています。

CULVER CITY, CA - SEPTEMBER 23: Lili Reinhart attends the screening of 'Galveston' during the 2018 LA Film Festival at ArcLight Culver City on September 23, 2018 in Culver City, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Film Independent)

「リバーデイル」カミラ・メンデス

ニューヨークから転校してきた華やかで気が強いヴェロニカ・ロッジを演じたのが、1994年6月29日、バージニア州シャーロッツビル出身のカミラ・メンデスです。

ブラジル人を両親にもつ彼女は、はっきりした顔立ちのエキゾチックな美人。ニューヨーク大学芸術学部を卒業し、本作のオーディションで見事ヴェロニカ役をゲットした注目の女優です。

「リバーデイル」では、新人とは思えない存在感と個性の強さでひときわ目立っていましたね。

現在アメリカでは「リバーデイル」のシーズン3が放映中です。

SANTA MONICA, CA - NOVEMBER 11: Camila Mendes attends the People's Choice Awards 2018 at Barker Hangar on November 11, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

「THIS IS US 36歳、これから」アレクサンドラ・ブレッケンリッジ

放送開始前から予告編の再生回数が驚異的な数を記録し2016年秋に米NBCで放送がスタートして話題となった「THIS IS US 36歳、これから」。家族の歴史をそれぞれの時代を切り取って断片的に描きながら、次が見たくなる絶妙な仕掛けと感動的なストーリーで、視聴者を虜にしました。

また、ここ最近の賞レースでは有料チャンネルや配信発のドラマに圧倒されている中、ネットワーク発の健全なドラマがノミネート・受賞したのも印象的でした。

このシリーズにはたくさん魅力的な女性が登場しますが、その美しさがきわだっていたのは、主人公のひとりケヴィンの元妻ソフィーを演じたアレクサンドラ・ブレッケンリッジです。

1982年5月15日、コネチカット州ブリッジポート生まれのアレクサンドラが注目されたのは、「glee/グリー」のクリエイター、ライアン・マーフィーが手掛ける人気シリーズ「アメリカン・ホラー」のシーズン1にあたる「呪いの館」。このドラマで、アレクサンドラはディラン・マクダーモットが演じる主人公のベンの妄想に登場する赤毛のセクシーなメイドを演じていました。

その後、「ウォーキング・デッド」シーズン5でジェシー役にも登場し、「THIS IS US 36歳、これから」に出演しています。

彼女の新作は、2019年Netflixオリジナルシリーズ『Virgin River(原題)』。この作品はロビン・カーによる同名ハーレークイン小説シリーズのドラマ化で、「グレイズ・アナトミー」シーズン12からネイサン役を演じているマーティン・ヘンダーソンと共演し、初の主役の座を射止めています。

LOS ANGELES, CA - JANUARY 21: Alexandra Breckenridge arrives at the 24th Annual Screen Actors Guild Awards at The Shrine Auditorium on January 21, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

「サバイバー: 宿命の大統領」イタリア・リッチ

DESIGNATED SURVIVOR - 'Summit' - As tensions between East and West Hanchu escalate, President Kirkman travels to Camp David to broker a peace treaty with the leaders of those countries; while back in Washington, D.C., Seth and Emily take a hard look at their relationship and decide how, and if, they will move forward as a couple, on ABC's 'Designated Survivor,' WEDNESDAY, MARCH 28 (10:00-11:00 p.m. EDT), The ABC Television Network. (Ben Mark Holzberg/ABC via Getty Images)ITALIA RICCI

「24 -TWENTY FOUR-」のジャック・バウアー役でおなじみのキーファー・サザーランドが、大統領役を演じて話題になったドラマ「サバイバー:宿命の大統領」。キーファー演じるトム・カークマンは、主要閣僚が全員爆死する中、指定生存者として別の場所で待機していたために期せずして大統領となります。このドラマでカークマン大統領に忠誠を誓う美しく優秀な部下の大統領顧問エミリー・ローズ役を演じたのが、イタリア・リッチです。

1986年10月29日、カナダ・オンタリオ州リッチモンドヒル生まれのイタリア・リッチは、映画『アメリカン・パイ in ハレンチ課外授業』(2007)でデビューを果たし2014年に米ABCで放送がスタートした「マイ・ライフ 私をステキに生きた方法」で主演に抜擢されます。その後は「スーパーガール」などにゲスト出演し、2016年に米ABCで放送がスタートした「サバイバー:宿命の大統領」でメインキャストに名を連ねブレイクしています。

2016年に結婚した旦那様の俳優ロビー・アメルは、「ARROW/アロー」の主人公オリバー役を演じているスティーヴン・アメルのいとこにあたります。

NEW YORK, NY - NOVEMBER 20: Italia Ricci attends 45th International Emmy Awards at New York Hilton on November 20, 2017 in New York City. (Photo by John Lamparski/WireImage)

「ジ・アメリカンズ」アネット・マヘンドル

80年代の米ソ冷戦時代を舞台にリアルなスパイ活動が描かれている本格的なスパイドラマ「ジ・アメリカンズ」は、今まで見る機会を逃していたものの、DVD発売を機に一気見して私が今年一番ハマったドラマでした。

2013年に米FXで放送がスタートし、今年シーズン6でフィナーレを迎えた本作は、スパイ映画なのに最終話は号泣する素晴らしいドラマでした。1月発表のゴールデン・グローブ賞TVドラマ部門作品賞を是非受賞してほしいと思っています。

このドラマで、FBIとKGBのスパイに愛され、波乱万丈の人生を送るロシア人女性ニーナを演じているのが、しっとりとした美しさのアネット・マヘンドルです。

1989年8月21日アフガニスタン・カブール生まれ。インド人の父とロシア人の母をもつ彼女は6か国語を話す才媛です。

「ホワイト・カラー」や「X-FILE」「ザ・フォロイング」「リーサル・ウェポン」など数多くのドラマにゲスト出演していますが、「ジ・アメリカンズ」での彼女は米ソ冷戦に巻き込まれ、悲劇の運命をたどる薄幸の女性を演じていました。

BEVERLY HILLS, CA - SEPTEMBER 17: Actress Annet Mahendru at Vanity Fair And FX's Annual Primetime Emmy Nominations Party on September 17, 2016 in Beverly Hills, California. (Photo by Lester Cohen/Getty Images for Vanity Fair)

「ペーパー・ハウス」ウルスラ・コルベロ

今年見たドラマの中で、今後の動向が一番気になる女優は、スペイン発のNetflixオリジナルドラマ「ペーパー・ハウス」でトキオ役を演じた1989年8月11日、スペイン・バルセロナ生まれのウルスラ・コルベロです。

「ペーパー・ハウス」はスペインのマドリードが舞台のスペイン王立造幣局襲撃事件を描いたクライムアクション。

“教授” と名乗る謎の男が、犯罪のプロである男女8人を集めてチームを結成し、造幣局から金を盗むのではなく紙幣を印刷してしまおうという奇想天外な強奪作戦を実行するストーリーです。

犯罪者たちは、世界各国の都市の名前を呼び名にしているのですが、ミステリアスで勝ち気な美女トキオが、教授の決めたルールを破ってリオと恋仲になる辺りから、少しずつ計画が狂い始めます。ドラマの中では、ほとんど赤いジャンプスーツだけを着ているだけのトキオですが、とても魅力的でセクシーでした。

2019年にはシーズン3が配信される予定です。未見の方は是非ご覧ください!

現在AXNで放映中の「スナッチ・ザ・シリーズ」にも出演しており、さらには2018年12月に誕生したブルガリの「フィオレヴァー」コレクションの新アンバサダーにも就任して、今後ブレイク間違いなしの女優だと思います!

CANNES, FRANCE - MAY 08: Ursula Corbero attends the screening of 'Everybody Knows (Todos Lo Saben)' and the opening gala during the 71st annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 8, 2018 in Cannes, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)