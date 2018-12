「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」2019年初の新キャラクターとして「蒼刻の戦乙女・白麗」が登場！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「VALKYRIE ANATOMIA -THE ORIGIN-」において、2019年1月1日0:00より、新春イベント「白き麗しの翼」を開催する。

イベントの開催とともに、2019年初の新キャラクターとして「蒼刻の戦乙女・白麗」(イラストレーター:七也さん、キャラクターボイス:木下紗華さん)が登場。

また、2019年1月1日(火)より、'19 迎春特別 最大5800秘石(ガチャ10連分以上)獲得キャンペーンや、VP1・2で登場したキャラクターを仲間にできる 17種類のアーティファクトの内、1本が確定で登場する専用武器生成に使える「AF確定券:'19 お年玉」がもらえるログインボーナスキャンペーンも実施される。

「蒼刻の戦乙女・白麗」は人気キャラクター「白麗のヴァルキリー」とはどのような関係にあるのか、何かきっかけで現れたのか、また「白麗のヴァルキリー」とは一体何者なのか…イベントシナリオを読み進めていくと、隠されていたいくつかの真実が徐々に明らかにされるとのこと。ぜひイベントをプレイして、謎に包まれた白麗の真相を探ってみよう!

プレイアブルキャラクターとしての「蒼刻の戦乙女・白麗」は「白麗のヴァルキリー」をさらにパワーアップしたバージョンに。5本の飾太刀を自在に操り、剣舞のような攻撃モーションや、凛とした美しさと迫力を兼ね備えた神技ニーベルン・ヴァレスティは「蒼刻の戦乙女・白麗」限定の特別仕様になる。

■木下紗華さんのサイン色紙プレゼント企画も開始!

「蒼刻の戦乙女・白麗」の登場を記念し、公式Twitterアカウント(https://twitter.com/VALKYRIE_VA)では、本日より「蒼刻の戦乙女・白麗」を演じる木下紗華さんの直筆サイン入り色紙が抽選で当たるプレゼント企画がスタートしました。ぜひ奮ってご応募ください。

■'19 迎春特別 最大5800秘石獲得キャンペーン

2019年1月1日(火)0:00より、キャンペーン期間中に1回、ログインして頂いた方に3000秘石をプレゼントします。さらに、2019年1月7日(月)4:00より、特別ログインボーナスを実施いたします。特別ログインボーナス実施期間中、ログインして頂くと最大で2800秘石を獲得できます。両方合わせると最大で合計5800秘石(ガチャ10連分以上)を獲得できます!

実施期間

■1月1日(火)より、3000秘石プレゼントログインボーナス

開始日時:2019年1月1日(火)0:00

終了日時:2019年1月15日(火)13:59

■1月7日(月)より、最大2800秘石!特別ログインボーナス

開始日時:2019年1月7日(月)4:00

終了日時:2019年1月28日(月)3:59

■'19 迎春特別「AF確定券:'19 お年玉」プレゼント

2019年1月1日(火)0:00よりログインして頂いた方にAFが確定で出現する武器生成が行える「AF確定券:'19 お年玉」をプレゼント!

「AF確定券:'19 お年玉」を使用すると「AF確定券:'19 お年玉」専用武器生成を実施でき、VP1・2で登場したキャラクターを仲間にできる17種類のアーティファクトの内1本が確定で登場します!

実施期間

■AF確定券:'19 お年玉プレゼント!

開始日時:2019年1月1日(火)0:00

終了日時:2019年1月15日(火)13:59

■「AF確定券:'19 お年玉」専用武器生成

開始日時:2019年1月1日(火)0:00

終了日時:2019年1月21日(月)13:59

