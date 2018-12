「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」地図ふくびきスーパーに「大魔王マデュラージャ」登場！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト」において、本日12月31日19:00より、地図ふくびきスーパーに「大魔王マデュラージャ」が登場、さらに「お正月キャンペーン」を開始した。

■地図ふくびきスーパーに「大魔王マデュラージャ」登場!

地図ふくびきスーパーに「大魔王マデュラージャ(ランクS)」&「ドラゴンブッシュ(ランクS)」の地図が登場!

開催期間中は、「ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル」に登場した「大魔王マデュラージャ(ランクS)」などの魅力的なモンスターの地図提供割合がアップします!

また、「10連地図ふくびきスーパー『大魔王マデュラージャ』登場!」を期間中おひとり様1回に限りジェム1,500個で引くことができます。大変お得なこの機会に、新たな仲間でパーティを強化しましょう!

開催期間

2018年12月31日(月)19時00分~2019年1月11日(金)14時59分

大魔王マデュラージャ(ランクS)

ドラゴンブッシュ(ランクS)

■究極転生追加!「魔界神マデュラーシャ」登場!

究極転生に、「魔界神マデュラーシャ(ランクSS)」が登場! 敵全体にランダムで弱点倍率大のメラ系呪文ダメージを与えるとくぎ「獄炎招来」と攻撃時に相手のメラ・イオ・ドルマ耐性を最大5ランク下げる特性「フォースドブレイク」を持っています。

特性やとくぎの紹介動画をご用意しましたので、ぜひご覧ください!

魔界神マデュラーシャ(ランクSS)

■お正月キャンペーン開催!

お正月キャンペーンを12月31日から開催! 便利アイテムには初売りの「夢袋」が登場! 「SS神獣まほうの地図交換券」などの豪華アイテムが含まれています。

また、特別なログインボーナスや、お正月限定クエストなど盛りだくさん! 2019年1月5日(土)からは、不思議の塔に関連するキャンペーンが開催予定! 新しいお守りを使って、探検しましょう。

第1弾

開催期間:2018年12月31日(月)19時00分~2019年1月5日(土)14時59分

便利アイテムに「夢袋(松)」「夢袋(竹)」「夢袋(梅)」が登場! 夢袋には「SS神獣魔法の地図交換券」など、豪華アイテムが盛りだくさん! ぜひ入手してみましょう。

夢袋3種類

夢袋(松):ジェム9800個おひとり様1回

夢袋(竹):ジェム4800個おひとり様5回

夢袋(梅):ジェム3000個おひとり様7回

※種類によってアイテム内容は異なります。

第2弾

開催期間:2019年1月1日(火)4時00分~2019年1月6日(日)3時59分

通常のログインボーナスに加えて、お正月ログインボーナスを開催! なんと、1日目に下記のアイテムをプレゼントします。

お正月ログインボーナス 1日目プレゼント

10連ふくびき券スーパー1枚

ゴールド2019000G

魔法の白地図5枚

超吉ふくぶくろ1体

2~5日目以降は毎日ジェム100個がプレゼントされるので、毎日ログインしましょう!

第3弾

特別クエスト「新春うんだめし」開催期間:2018年12月31日(月)19時00分~2019年1月5日(土)14時59分

特別クエスト「猫年?チャレンジ」開催期間:2018年12月31日(月)19時00分~2019年1月31日(木)18時59分

お正月特別クエスト「新春うんだめし」「猫年?チャレンジ」に新アイテム「黄金の破魔矢」が追加され今年も再登場! ダンジョンで「ふくぶくろ」を仲間にして、新年の運試しをしてみましょう。

第4弾

開催期間:2019年1月1日(火)4時00分~2019年1月6日(日)3時59分

有償ジェムをご購入いただいた方に「スライムかがみもちの地図(ランクA)」をプレゼント! 「スライムかがみもち(ランクA)」を、気合伝授で「気合を伝えるモンスター」に選択すると、1体につき20万の経験値がもらえます。

スライムかがみもち(ランクA)

第5弾

開催期間:2018年12月31日(月)19時00分~2019年1月5日(土)14時59分

期間限定で「地図ふくびきライト」から「スライムかがみもちの地図(ランクA)」が出現!? この機会に、「地図ふくびきライト」を引いて、モンスターを強化しましょう。

第6弾

開催期間:2018年12月31日(月)19時00分~2019年1月11日(金)14時59分

開催期間中、スタミナの回復速度が、通常の2倍になります! 湧き上がるスタミナを駆使して、たくさんのダンジョンを制覇しましょう。

第7弾

販売期間:2019年1月5日(土)15時00分~2019年1月23日(水)14時59分

新しく追加された「荒山の塔」で使用することができる「お得なみちびきの魔石セット」を販売! ジェム1000個で、おひとり様10回まで購入できます。この機会にぜひ入手しておきましょう!

セット内容

みちびきの魔石 2550個

第8弾

開催期間:2019年1月5日(土)15時00分~2019年1月11日(金)14時59分

「荒山の塔 新しいおまもり確率アップキャンペーン」を開催! 開催期間中は、「荒山の塔」で新しく登場する一部のおまもりが出る確率がアップします。

第9弾

開催期間:2019年1月5日(土)15時00分~2019年1月11日(金)14時59分

「不思議の塔」えらびなおしのフダキャンペーンを開催! 開催期間中は、「不思議の塔」のおまもり更新に必要な「えらびなおしのフダ」の枚数が3枚から2枚になります。この機会に「不思議の塔」に挑戦してみましょう!

