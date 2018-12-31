「ブレイブソード×ブレイズソウル」2019年1月1日より製造フェス「超魔王祭極」が開催！

グリモアは、iOS/Android向けアプリ「ブレイブソード×ブレイズソウル」において、2019年1月1日0時より、竹達彩奈さん演じる「神竜イザナギ」、優木かなさん演じる「アマツミカボシ」の製造解禁を含めた製造フェス「超魔王祭極」を開催する。
今回の「超魔王祭極」は、ランクSS魔剣確定＆早い者勝ちの魔剣製造 「元旦限定！！あけおめブキダス」、ランクS魔剣×6確定の「福袋ブキダス」、新魔剣の製造確率が超UP！「真魔王祭」と、三つの要素で構成されたフェスとなっている。
■「超魔王祭極」詳細情報
その壱）元旦限定！！あけおめブキダス
1）魔界全体で6666回限定！
2）10連製造でランクSS確定！
3）ランクS以上は［熟度5］製造！
4）超絶おまけ！！メダル2019枚！
5）超絶おまけ！！限定★4記憶結晶《あけ・おめ・まかい、無限大》！！
6）超絶おまけ！！限定称号‼
7）超絶おまけ！！魔宝くじ20枚！！
8）超絶おまけ！！限定製造チケット10枚！！
開催期間：2019年1月1日（火）0:00～2019年1月1日（火）23:59
製造可能な魔剣
【熟度5製造】製造可能なランクS、ランクSSの魔剣
【熟度1製造】製造可能なランクAAの魔剣
その弐）福袋ブキダス
1）お一人様10回限定！！
2）10連製造でランクS×6確定！！
3）ランクS以上は［熟度3］製造！！
4）超絶おまけ！！メダル190枚！！
5）超絶おまけ！！限定★4記憶結晶《スイート19》！！
6）超絶おまけ！！限定称号！！
7）超絶おまけ！！魔宝くじ10枚！！
開催期間：1月1日（火）00:00頃～1月3日（木）23:59頃
製造可能な魔剣
【熟度3製造】製造可能なランクS、ランクSSの魔剣
【熟度1製造】製造可能なランクAAの魔剣
その参）真魔王祭
1）新魔剣「神竜イザナギ」、「アマツミカボシ」製造率超UP！！
2）ランクS以上の魔剣は［熟度5］製造！！
3）いろいろ使える！！メダル30枚！！
4）今だけ！！魔宝くじ1枚！！
5）スタージュエル対応！！
6）10連製造でランクS以上確定！！
7）さらに10連製造で、おまけパネルからお正月限定魔装や記憶結晶などの豪華おまけをGET！！
開催期間：2019年1月1日（火）0:00～2019年1月8日（火）16:00頃まで
元旦追加魔剣の紹介
ランクSS・魔剣「神竜イザナギ」 CV：竹達彩奈
ランクSS・魔剣「アマツミカボシ」 CV：優木かな
魔装≪晴着≫の紹介
ランクSS・魔剣「神皇天叢雲=アマテラス《晴着》」 CV：山崎はるか
ランクS・魔剣「天刀ムラマサ=オボロ《晴着》」 CV：潘めぐみ
ランクS・魔剣「魔拳グラム=スサノオ《晴着》」 CV：日高里菜
限定記憶結晶の紹介
［★4］あけ・おめ・まかい、無限大
［★4］スイート19
［★4］めっちゃ休日
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