＜レスリング＞【動画】2018年全日本選手権／優勝選手インタビュー（男子フリースタイル）

©公益財団法人日本レスリング協会

（2018年12月20～23日、東京・駒沢体育館）

《日本協会公式動画ページ》

【57kg級】高橋侑希（ALSOK）

【61kg級】藤田雄大（青山学院大）

【65kg級】乙黒拓斗（山梨学院大）

【70kg級】志賀晃次郎（拓大）

【74kg級】藤波勇飛（山梨学院大）

【79kg級】阿部侑太（日体大）

【86kg級】高谷惣亮（ALSOK）

【92kg級】松本篤史（警視庁）

【97kg級】赤熊猶弥（自衛隊）

【125kg級】荒木田進謙（athletic camp LION）

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