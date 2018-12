2018年「世界で最もハンサムな顔100人」ランキング発表！一挙100名画像と共にご紹介♡

今年もまたこのランキングの季節になりました。アメリカの批評サイトを運営する「TC Candler」が28日に、「世界で最もハンサムな顔100人(2018年)」ランキングを発表しました。今年のハンサムさんの1位の王冠は、まさに王冠が似合いそうなこの人の手に♡日本人や日系人もランクイン。

2018年「世界で最もハンサムな顔100人」

「TC Candler」が毎年恒例の2018年の「世界で最もハンサムな顔100人」ランキングを発表しました。

このランキングの発表は毎年恒例行事のようなものになっているのですが、今年は初めての試みとして一般人から好きなセレブを候補者に推薦してもらうというような「一般推薦」も行ったそう。

なんだか大学受験みたいですね。一般推薦だなんて・・・

さて、ここでいう好きなセレブのセレブという定義については、例えばSNSで少なくとも1万人以上のフォロワーを抱える人たちのことを指すそうですよ。

どんな方々がランキングしているのか、名前だけでは分かりずらいと思いましたので画像付きで総勢100名ご紹介。

とその前に・・・・

一応日本人で2018年度の「世界で最もハンサムな顔100人」にノミネートされていた方々もご紹介してからランキングへと移りたいと思います。

※ランキングのインスタの画像は公式のページからの画像になりますので、ノミネート(nominate)とありますがランキングしております。

2018年「世界で最もハンサムな顔100人」日本人ノミネート一覧

【ノミネート】岩田 剛典(『EXILE』のメンバー)

【ノミネート】寺田 拓哉(TAKUYA)

【ノミネート】真剣佑(まっけんゆう)

【ノミネート】玉城 大志(たまき たいし)

【ノミネート】赤西 仁(あかにし じん)

【ノミネート】山崎 賢人(やまざき けんと)

【ノミネート】[ゆうた](中本 悠太)韓国のグループ「NCT127」

という方々が2018年にノミネートされていましたが・・・

日本人とは言っても赤西仁さんや山崎賢人さん、真剣佑(まっけんゆう/新田真剣佑)さんらは日本の映画やドラマなどで見かけることもあるのでご存知の方もいらっしゃると思いますが・・・彼ら以外は、「誰?」という方々が多いかもしれませんね。日本で活躍しているわけではないので、そう感じられる方も多いかもしれません。

さてさて、ご紹介した日本人の方々が何名ランキングしたのか?

それでは1位からご紹介していきます。

1位:ジェイソン・モモア

普通はこうゆうランキングは最下位から発表するものなのでしょうが・・・

お時間がない方のために、ここでは1位からご紹介していきます。

1位になったのは、「ゲーム・オブ・スローンズ」のカール・ドロゴ役やDCコミックスのヒーロー、アクアマン役で知られるジェイソン・モモアでした。

GOLD COAST, AUSTRALIA - DECEMBER 18: Jason Momoa attends the Australian premiere of Aquaman on December 18, 2018 in Gold Coast, Australia. (Photo by Chris Hyde/Getty Images)

2018年12月に多くの国で公開となった『アクアマン』は大ヒット中ですね。

日本での公開は2019年2月8日公開予定となっています。

映画が公開されましたら、ぜひ2018年のハンサムランキング1位の姿♡劇場でご覧になられてみてくださいね。

さてさて、ここから長いですよ~

100名の中にこれをお読みの方々のお気に入りの俳優さんがいらっしゃるといいのですが・・・

人数が多いので、彼らの詳細は載せておりません。

とりあえずランキング形式でお名前と画像をまとめてみました。

2位:JUNGKOOK(ジョングク)/BTS(防弾少年団)

3位:イドリス・エルバ

4位:フェリックス・シェルバーグ

5位:V(キム・テヒョン)/BTS(防弾少年団)

6位 ショーン・メンデス

7位 マーロン・テシェイラ

8位 マリアーノ・ディ・ヴァイオ

9位 ジェンセン・アクレス

10位 アーミー・ハマー

11位 KANG DANIEL(カン・ダニエル)

12位 アントニオ・ブラウン

13位 デビッド・ベッカム

14位 アレクセイ・ヴォロビヨフ

15位 SEHUN(OH SE-HUN)

16位 ルーリク・ギースラソン

17位 TONI MAHFUD

18位 LAY(レイ)

19位 トレヴァンテ・ローズ

20位 ハリー・スタイルズ

21位 ジェームス・リード

22位 TAEYONG(テヨン)

23位 CAGATAY ULUSOY

24位 マイケル・ユイスマン

25位 JIMIN

26位 チャーリー・ハナム

27位 CAI XUKUN

28位 マリオ・カサス

29位 ウィリアム・レビー

30位 マット・ボマー

31位 BARIS ARDUC

32位 MINGYU/ミンギュ

33位 スタンリー・ウェバー

34位 デヴィッド・ギャンディ

35位 JACKSON WANG(ジャクソン/GOT7)

36位 ヘンリー・カヴィル

37位 NAM JOO-HYUK(ナム・ジュヒョク)

38位 マイク・コルター

39位 ダニエル松永

40位 スィッダールト・マロートラー

41位 TAEYANG(BIGBANGのメンバー)

42位 ザック・エフロン

43位 FELIX

44位 オスカー・アイザック

45位 オマリ・ハードウィック

46位 チャーリー・プース

47位 KIM SEOK-JIN(ジン)

48位 アーロン・テイラー=ジョンソン

49位 LUCAS

50位 ジェイミー・ドーナン

51位 KAI

52位 寺田拓哉

53位 ムハンマド・アッサーフ

54位 マイケル・ファスベンダー

55位 CHOI SI-WON(チェ・シウォン)

56位 ジョン・デヴィッド・ワシントン

57位 キット・ハリントン

58位 IMRAN ABBAS

59位 LUHAN(ルハン)

60位 マリオ・マウラー

61位 アントワーヌ・グリーズマン

62位 ボリス・コジョー

63位 ザビエル・セラーノ

64位 アレクサンダー・スカルスガルド

65位 ゴッドフリー・ガオ

66位 デイカー・モンゴメリー

67位 SUGA

68位 ステファン・ジェームス

69位 クリス・パイン

70位 ディエゴ・ボネータ

71位 B.M.

72位 クリスティアーノ・ロナウド

73位 DHAFER L’ABIDINE

74位 クリス・ヘムズワース

75位 KRIS WU(ウー・イーファン)

76位 ドレイク(ラッパー)

77位 ナデート・クギミヤ

78位:トム・ヒドルストン

79位 RM

80位 ジュリオ・ベルーチ

81位 ドウェイン・ジョンソン

82位 マーク(韓国のボーイズグループ GOT7 のメンバー)

83位 NOAH CENTINEO

84位 ヘンリー・ゴールディング

85位 ゼイン

ZAYN MALIK

86位:シャーヒド・カプール

87位:コール・スプラウス

88位:J-HOPE

89位:アンソニー・ジョシュア

90位:ディマシュ・クダイベルゲン

91位:ティモシー・シャラメ

92位:ALEX HOGH ANDERSEN

93位:ヴァルン・ダワン

94位 クリス・エヴァンス

95位:LAITH ABU JODA

96位:ブライアン・ウィッタカー

97位:MAXI IGLESIAS(俳優&モデル)

98位:リオネル・メッシ

99位:ウィンウィン

100位:レオナルド・ディカプリオ

いかがでしたでしょうか?

印象としては、なんだかアジア人が多いような・・・

日系のブラジル人モデルさんや日本人の方も含まれていましたね。

なぜか?韓国の方が多いのもなんだか気になりますが・・・

それに、先日日本でちょっと物議を醸しだしたBTSが全員ランクインしているというのも、日本人的にはちょっと考えちゃうような方も多いのでは?

まあ、お顔の好き嫌いだったり、ハンサムだと思う思わないというのは好みもありますからね。

人それぞれ違って当たり前なのかもしれませんね。

1位に選ばれたアクアマン演じるジェイソン・モモアの映画も公開を楽しみに待ちましょう。

最後までお付き合いくださってありがとうございました。

今年も1年間、拙い文章の記事を記事を読んでくださっていいねやコメントくださった方々へ

直接お礼は言えませんが、とっても感謝しております。

本当にありがとうございました。

2019年が笑顔溢れる素敵な1年になりますように♡