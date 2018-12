「オンエア！」これまで登場した限定スカウトが一挙登場するステップアップスカウトが開催！

colyは、iOS/Android向けアプリ「オンエア!」において、本日2019年1月1日より「ステップアップスカウト」を開催する。

これまで登場した限定スカウトが一挙に登場する「ジュエルパーティ」では、10連スカウトを引くごとにスカウトがステップアップ!3回目と5回目の10連スカウトでは、SSRの排出が確定するなど豪華な特典付きの特別なスカウトです。

ほかにも1月が誕生日のMAISY・光城新多(CV:榎木淳弥)と神谷祈(CV:濱野大輝)が登場する誕生日スカウトや、累計900個のクラウンスター配布もあるジュエルパーティログインボーナス、さらに「冬の特待生応援企画 第2弾」として、ピースショップでカードの能力値UPやクラスアップに必要なCVレッスンアイテムを割安で期間限定販売いたします。詳しくはゲーム内お知らせをご覧くださいませ。

■スカウト「ジュエルパーティ」概要

実施期間:2019年1月1日(火)0時〜1月7日(月)12時59分

対象の限定スカウト:「この夏だけの秘密♡臨海学校」~「ひびけ♪青春ロック!」まで

■冬の特待生応援企画 第2弾CVレッスンアイテムキャンペーン

実施期間:2019年1月1日(火)0時〜1月7日(月)23時59分

ピースショップでCVレッスンアイテムを割安で期間限定販売!

■ジュエルパーティログインボーナス

実施期間:2019年1月1日(火)4時〜1月7日(月)3時59分

■1月お誕生日スカウト

実施期間:2019年1月1日(火)0時〜1月31日(木)23時59分

限定スカウト登場カード:SSR光城新多【眩しい笑顔】、SSR神谷祈【パーティーは突然に】

