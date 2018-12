「みんゴル」大型ガチャイベント「SUPER みんゴルフェス(後半)」が開催！

ドリコムは、iOS/Android向けアプリ「みんゴル」において、本日2019年1月1日より大型ガチャイベント、「SUPER みんゴルフェス(後半)」を開始した。

■プラチナランク(PR)確率が3倍!!「SUPER みんゴルフェス(後半)」を開催!!

期間限定「SUPER みんゴルフェス(後半)」を開催します。プラチナランク(PR)アイテムの出現確率が、通常の「みんゴルフェス」の1.5倍よりも多い 3倍で出現します。今回の「SUPER みんゴルフェス(後半)」は、歴代最高峰クラブの「ダイヤモンドギア」&「インペリアルゴールドギア」が引き続き登場するほか、お正月がモチーフの新作ギア・ウェアが登場します。

さらに、今回は、「SUPER みんゴルフェス(後半)」で「10回プレイ」を3セットプレイした方の中から抽選で最新ギアが当たる「新春運だめし」を開催します。ぜひご参加ください。

【開催期間(後半)】2019年1月1日(火)0:00~1月8日(火)23:59

※今回の「みんゴルフェス」で登場するアイテムには一部再登場のアイテムが含まれます

※「1回プレイ」を10回行っても目玉獲得対象外となります

※「みんゴルフェス」限定アイテムは再登場する場合があります

ギアプライズ

「ダイヤモンドクラブ」と「インペリアルゴールドクラブ」が引き続き登場します。また、カスタムスキルに「祝砲」・「礼砲」を搭載した新作お正月ギアが登場します。さらに、「グレートショットシリーズ」も継続して出現します。

ウェアプライズ

「みんゴル」内ラグジュアリーブランド「Imperial(インペリアル)」からお正月モチーフ&アクティブスキル「ラージインパクト」を搭載した新作ウェアが新登場します。また、「10回プレイ」の1、3、5、7 セット目に新作ウェアが確定します。「10回プレイ」の7 セット目ですべての新作ウェアが揃います。

■新春の運だめし!!「10回プレイ」のプライズで最新ギアが当たる!?

「第13回SUPER みんゴルフェス(後半)」のギアプライズ 10回プレイを3 セットで「第14回みんゴルフェスチケット(ギア)」、ウェアプライズ 10回プレイを3 セットで「第14回みんゴルフェスチケット(ウェア)」が全員に当たるキャンペーンを開催します。さらに、合計14名の方に新作ギア・ウェアが抽選で当たります。

【対象プライズ開催期間】2019年1月1日(火)0:00~1月8日(火)23:59

■謹賀新年「お正月キャンペーン」開催!!

キャンペーン 1:お年玉ログインボーナス実施

お正月期間中、ログインするだけで合計30,000 コインが獲得できる「お正月ログインボーナス」を開催します。

【配布期間】2019年1月1日(火)4:00~1月6日(日)23:59

キャンペーン 2:「お正月チャレンジマッチ」開催!!

「ランクマッチ」をプレイ後に一定確率で出現する「チャレンジマッチ」において、挑戦者に勝利するとギア経験値が最大7倍になる「お正月チャレンジマッチ」を開催します。また同時開催のイベントミッションをクリアすることで、「第13回フェスチケット」(ギア・ウェア)などの報酬を獲得することができます。

開催期間:2019年1月1日(火)0:00~1月7日(月)23:59

キャンペーン 3:「ひとりでゴルフ」経験値 2倍

期間中、「ひとりでゴルフ」の全コースで獲得経験値が2倍になるキャンペーンを開催します。

開催期間:2019年1月1日(火)0:00~1月15日(火)11:59

キャンペーン 4:「ランクマッチ」ギア経験値 3倍

期間中、「ランクマッチ」のギア経験値が3倍になるキャンペーンを開催します。

開催期間:2019年1月1日(火)0:00~1月15日(火)11:59

キャンペーン 5:ランキングトーナメント「ニューイヤー2019 オープン」開催!!!

期間中、「みんなでゴルフ」の「ランキングトーナメント」でメダル報酬が3倍になる「ニューイヤー2019 オープン」を開催します。ランキング登録をされた方全員にミッション報酬として「鏡餅帽子」をプレゼントします。

開催期間:2019年1月7日(月)7:00~2019年1月13日(日)23:59

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. (C)2017 ForwardWorks CorporationDeveloped by Drecom Co., Ltd.