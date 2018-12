「ファイナルファンタジー レコードキーパー」Webキャンペーン「新春！デブチョコボおとし」が開催！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「ファイナルファンタジー レコードキーパー」において、本日2019年1月1日よりWebキャンペーン「新春!デブチョコボおとし」を開始した。

■Webキャンペーン「新春!デブチョコボおとし」を開催!「デブチョコボ鏡餅」を作って「ミスリル」や豪華報酬をゲットしよう!

Webキャンペーン「新春!デブチョコボおとし」を開催します。本キャンペーンの特設サイトでは、「デブチョコボ鏡餅」を作るミニゲームに挑戦することができます。本ミニゲームは、制限時間以内に「デブチョコボ鏡餅」を20個完成させるとゲームクリアになります。なお、ミニゲームに挑戦した全プレイヤーの合計プレイ回数に応じて、後日、すべてのプレイヤーに豪華な報酬をプレゼントします。さらに、本ミニゲームのプレイ結果をTwitterに投稿すると、抽選で豪華賞品が当たるプレゼントに応募することができます。このほか、本キャンペーンの詳細は、特設サイトで確認できます。

開催期間:2019年1月1日(火)10:00~2019年1月3日(木)23:59

報酬プレゼント予定日:2019年1月10日(木)20:00 頃

※予定は予告なく変更になる場合があります。

特設サイト

https://ffrk.jp/cpn/2019_newyear/

■新たな覚醒奥義付き装備が登場!!「極フェス」第3弾を開催!

現在、「極フェス」を開催中です。「極フェス」は第5弾まであり、2019年1月1日(火)から開催予定の第3弾では、「クラウド」「ノクティス」「スコール」の覚醒奥義付き装備が登場します。また、第4弾以降も、「サイファー」「アグリアス」「セリス」などの覚醒奥義付き装備が登場するほか、「ティーダ」と「バッツ」などの覚醒奥義付き装備も再登場する予定です。このほか、本装備召喚の詳細は、ゲーム内お知らせから確認できます。

極フェス 開催期間

第3弾:2019年1月1日(火)15:00~2019年1月3日(木)14:59

第4弾:2019年1月3日(木)15:00~2019年1月5日(土)14:59

第5弾:2019年1月5日(土)15:00~2019年1月7日(月)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■最大29個の「ミスリル」と★5アクセサリをプレゼント!

新年にあわせて、「新年のご挨拶プレゼント」と「謹賀新年プレゼント」を実施します。「新年のご挨拶プレゼント」では、「ミスリル」10個を、「謹賀新年プレゼント」では、19個の「ミスリル」と★5 アクセサリ「カドマツテンダーの置物」を、期間中にログインしたプレイヤー全員にプレゼントします。

新年のご挨拶プレゼント:2019年1月1日(火)07:00~2019年1月7日(月)23:59

謹賀新年プレゼント:実施中~2019年1月9日(水)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■「賀正の祝宴」に参加して豪華報酬を手に入れよう!

スペシャルイベント「賀正の祝宴」を開催中です。本イベントダンジョンでは、各種オーブや強化素材、ギルや経験値などを多く手に入れることができます。また、本ダンジョンでは、ランダムに出現する「カドマツテンダー」を倒すと、各種オーブの「極大オーブ」や「結晶」などの特別な報酬を手に入れることができます。なお、本ダンジョンはアイテム「祝宴チケット」を1枚消費することで1回挑戦が可能です。このチケットは、配布期間中にログインすることで、毎日5枚ずつ手に入れることができます。

賀正の祝宴:開催中~2019年1月16日(水)14:59

祝宴チケット:配布中~2019年1月10日(木)23:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■1人1回無料で9 連が引ける!★6 装備 2個確定!「ハッピーニューイヤー装備召喚 2019」を開催中!

「ハッピーニューイヤー装備召喚 2019」を開催中です。本装備召喚は、9 連装備召喚を無料で引くことができます。また、本装備召喚では、一部の装備を除いた、★6のオーバーフロー奥義付き装備または超絶必殺技付き装備が2個確定で手に入ります。なお、本装備召喚の詳細はゲーム内お知らせから確認できます。

開催期間:開催中~2019年1月18日(金)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

■「ニューイヤーピックアップ装備召喚 2019」を開催中!

現在、「ニューイヤーピックアップ装備召喚 2019」を開催中です。本装備召喚は、11 連装備召喚を2回引くと、一部の超絶必殺技をおまけで1つ選ぶことができます。なお、本装備召喚は期間中何度でも引くことができますが、おまけがもらえるのは初回のみです。

開催期間:開催中~2019年1月18日(金)14:59

※予定は予告なく変更になる場合があります。

