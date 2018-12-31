【当番医】１月１日、２日

◆…１ 日…◆

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福井厚生病院（９時～１８時、下六条町）電話０７７６（４１）３３７７▽打波外科胃腸科婦人科（９時～１８時、文京７）電話０７７６（２６）７１７１▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇坂井市◇市立三国病院（９時～１７時、三国町中央１、内科・外科）電話０７７６（８２）０４８０

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇芳野医院（９時～１７時、長山町１）電話０７７９（８８）２００５

◇鯖江市◇木村病院（９時～１７時、旭町４）電話０７７８（５１）０４７８◇嶋田整形外科医院（９時～１７時、五郎丸町）電話０７７８（５４）０５００◇はやしクリニック（９時～１７時、水落町２）電話０７７８（２５）１８８４

◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００

〓越前市〓今立中央病院（９時～１７時、粟田部町）電話０７７８（４２）１８００▽関医院（９時～１７時、京町３）電話０７７８（２２）０１０３

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、１３時～１５時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽いちはし整形外科（９時～１２時、１３時～１７時、櫛林、外科系）電話０７７０（２０）１８２５ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇美浜町◇浅妻内科（９時～１７時、大藪）電話０７７０（３２）３３５５

◇小浜市◇本馬医院（９時～１７時、水取１）電話０７７０（５２）２２３３

◇高浜町◇若狭高浜病院（９時～１７時、宮崎）電話０７７０（７２）０８８０

◆…２ 日…◆

◇福井市◇休日急患センター（９時～２３時、城東４、内科）電話０７７６（２２）２０９９▽県こども急患センター（９時～２３時、城東４、小児科）電話０７７６（２６）８８００▽福井厚生病院（９時～１８時、下六条町）電話０７７６（４１）３３７７▽大橋整形外科医院（９時～１８時、二の宮３）電話０７７６（２５）００９９▽休日急患歯科診療所（９時～１７時、大願寺３）電話０７７６（２６）８４６８▽県精神科救急情報センター（終日）電話０７７６（６３）６８９９

◇あわら市◇加納病院（９時～１７時、花乃杜１、内科）電話０７７６（７３）１００１▽木村病院（９時～１７時、北金津、外科）電話０７７６（７３）３３２３

◇大野市◇休日急患診療所（９時～２１時、篠座、内科・外科・小児科）電話０７７９（６５）８９９９

◇勝山市◇福井勝山総合病院（９時～１７時、長山町２）電話０７７９（８８）０３５０

◇鯖江市◇高村病院（９時～１７時、幸町１）電話０７７８（５１）２０３０◇カマカズ医院（９時～１７時、日の出町）電話０７７８（５１）０２０７◇きむら内科医院（９時～１７時、中野町）電話０７７８（５４）０７０７

◇越前町◇織田病院（９時～１７時、織田）電話０７７８（３６）１０００

〓越前市〓池端病院（９時～１７時、今宿町）電話０７７８（２３）０１５０▽萩原医院（９時～１７時、宮谷町）電話０７７８（２７）１２２８

◇敦賀市◇休日急患センター（９時～１２時、１３時～１５時、中央町２、内科・小児科・歯科）電話０７７０（２５）５３１１▽泉ケ丘病院（９時～１２時、１３時～１７時、中、外科系）電話０７７０（２２）７７００ （受け付けは診療終了時間の１５分前まで）

◇美浜町◇田辺整形外科（９時～１７時、郷市）電話０７７０（３２）５８８０

◇小浜市◇いちせクリニック（９時～１７時、南川町）電話０７７０（５３）２４１５

◇高浜町◇若狭高浜病院（９時～１７時、宮崎）電話０７７０（７２）０８８０