【まもなくキックオフ！】全国高校ラグビー大会 桐蔭学園vs石見智翠館速報します！

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第3グラウンドで桐蔭学園高等学校(男子) vs 石見智翠館高等学校(男子)の試合が行われれます！
メンバー
■ 桐蔭学園高等学校(男子)
1 床田 淳貴
2 紀伊 遼平
3 鈴木 康平
4 紀伊 雄介
5 今野 勇久
6 伊藤 峻祐
7 平形 風人
8 佐藤 健次
9 小西 泰聖
10 津田 貫汰
11 佐々木 隼
12 石塚 勝己
13 小田原 廉
14 西川 賢哉
15 伊藤 大祐
16 山口 和明
17 平石 颯
18 寺嶋 基紘
19 伊藤 大吉
20 西山 周作
21 亀井 健人
22 島本 陽太
23 江川 剛人
24 吉澤 雅樹
25 渡邉 誠人
■ 石見智翠館高等学校(男子)
1 松井 那智
2 垣本 大斗
3 秋枝 健太
4 甲斐 登生
5 早瀬 旦
6 田中 寛大
7 手島 壮汰
8 武内 慎
9 田原 慶人
10 落 和史
11 森淵 京也
12 佐藤 泰我
13 佐藤 友亮
14 谷 仁之介
15 高橋 紫苑
16 児島 佑弥
17 西山 慎也
18 河村 樹来
19 馬場 康輔
20 林 辰哉
21 垣本 大誠
22 弓部 蒼生
23 谷口 裕祐
24 谷口 翔