【まもなくキックオフ！】全国高校ラグビー大会 大阪桐蔭vs玉島速報します！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで大阪桐蔭高等学校(男子) vs 玉島高等学校(男子)の試合が行われます。快進撃を続ける玉島高校に注目です！

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メンバー

■ 大阪桐蔭高等学校(男子)

　1　江良 颯

　2　中川 魁

　3　安達 朋樹

　4　新屋 快

　5　稲留 将貴

　6　杉本 琉華

　7　河村 レイジ

　8　奥井 章仁

　9　秋山 良雅

　10　高本 幹也

　11　野村 将大

　12　中村 航希

　13　松山 千大

　14　芦塚 仁

　15　伴井 亮太

　16　立木 隆司

　17　吉田 敢太

　18　紙森 智洋

　19　江金 海

　20　堤田 京太郎

　21　萩原 周

　22　嘉納 一千

　23　三島 琳久

　24　兼久 浩太朗

　25　秋山 哲大

■ 玉島高等学校(男子)

　1　渡邉 敬太

　2　西井 雅英

　3　松下 秀斗

　4　岡本 拓也

　5　清水 航平

　6　永谷 玲温

　7　竹内 和

　8　岸上 範勇輝

　9　大熊 達也

　10　友定 尭也

　11　遠山 裕也

　12　坂本 修司

　13　相原 克哉

　14　大野 偉史

　15　友定 啓仁

　16　片山 隼

　17　黒瀬 郁海

　18　中務 幸輝

　19　津川 千優

　20　松原 奎太

　21　岩下 怜央

　22　難波 隼士

　23　宮尾 草汰

　24　茶円 亮

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