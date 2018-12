「スクールガールストライカーズ2」女の子36人分の新春コスチューム「振袖柄ドレス」が登場！

スクウェア・エニックスは、iOS/Android向けアプリ「スクールガールストライカーズ2」において、本日2019年1月1日より「2019 新春キャンペーン!」を開始した。

■新作コスチューム<振袖柄ドレス>をお披露目!総勢36人分!

期間:2019年1月1日(火)~1月31日(木)23:59まで

今年の新春コスは各メンバーの振袖デザインをもとにドレスへと新たに仕立て上げた<振袖柄ドレス>!さらに、<振袖柄ドレス>にはデザインにあわせた専用髪型アクセ<ドレスアップヘア>も付いてきます。

第06 チーム アルタイル・トルテ

第03 チーム プロキオン・プディング

第02 チーム ココナッツ・ベガ

第04 チーム ビスケット・シリウス

第07 チーム ショコラーデ・ミラ

第05 チーム アマンド・フォーマルハウト

アザーズ

■<振袖 2015><振袖 2016><振袖><パーティーフォーマル><新春訪問着>も復刻!

期間:2019年1月1日(火)~1月31日(木)23:59まで

<専用ヘア>が付いた新春コスチュームが復刻!すべてのコスチュームで女の子 36人分それぞれのデザインが違う特別仕様となっております。

■期間中 1回限定!<新春スペシャル福袋>プレゼント!

期間:2019年1月1日(火)~1月31日(木)23:59まで

期間中にログインすると、お気に入りの女の子の<振袖柄ドレス>が入手できる「新春プラチナコス引換券」1枚を含む、豪華アイテムを全プレイヤーにプレゼント!

■毎週引ける<2019 新春無料 10 連レアガチャ>が登場!

期間:2019年1月1日(火)~1月21日(月)23:59まで

1月1日(火)から3週にわたり、週に1回ずつ、最大3回無料で引ける<2019 新春無料 10 連レアガチャ>が登場!

■さまざまなアイテムがゲットできる<新春ハッピーすごろく プレミアム>開催!

期間:2019年1月1日(火)~1月31日(木)23:59まで

「新春ハッピーダイス」を使ってさまざまなアイテムがゲットできる<新春ハッピーすごろく プレミアム>が開催!(※「新春ハッピーダイス」は期間中のログインボーナスなどで入手できます)

新たなおまけ要素としてダイス消費なしの<エクストラゾーン>が登場!エクストラゾーンのみに設置されている各種「宝箱マス」からは【協力戦】EXR確定ガチャ券や【協力戦】UR確定ガチャ券などの豪華アイテムを入手するチャンス!

■1月新コスイベント「正月よ さらば」詳細

期間:2019年1月1日(火)11:00~1月8日(火)23:59まで

期間中に登場するイベントミッションで入手できる「ラーメン」を集めて<どてら>コスメモカや各種アイテムが手に入る!さらに、今回は新春特別仕様として「2019 新春!ウキウキ BOX 券」や「新春ハッピーダイス」などの豪華アイテムももらえます。

新コスチューム<どてら>登場!

「蒼井雪枝」新シリーズ<ヴァンガード>SR メモカ

新メモカ 蒼井雪枝 「クレッシェンド・ウィスパー」

(C)2014-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.