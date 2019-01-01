【速報中】大阪桐蔭vs玉島は、大阪桐蔭が45点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第1グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会3回戦の大阪桐蔭高等学校(男子) vs 玉島高等学校(男子)の試合は前半を終え、大阪桐蔭が玉島相手に45点リードを奪っています。後半大阪桐蔭はリードを維持できるか、玉島は45点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 大阪桐蔭高等学校(男子)
1 江良 颯
2 中川 魁
3 安達 朋樹
4 新屋 快
5 稲留 将貴
6 杉本 琉華
7 河村 レイジ
8 奥井 章仁
9 秋山 良雅
10 高本 幹也
11 野村 将大
12 中村 航希
13 松山 千大
14 芦塚 仁
15 伴井 亮太
16 立木 隆司
17 吉田 敢太
18 紙森 智洋
19 江金 海
20 堤田 京太郎
21 萩原 周
22 嘉納 一千
23 三島 琳久
24 兼久 浩太朗
25 秋山 哲大
■ 玉島高等学校(男子)
1 渡邉 敬太
2 西井 雅英
3 松下 秀斗
4 岡本 拓也
5 清水 航平
6 永谷 玲温
7 竹内 和
8 岸上 範勇輝
9 大熊 達也
10 友定 尭也
11 遠山 裕也
12 坂本 修司
13 相原 克哉
14 大野 偉史
15 友定 啓仁
16 片山 隼
17 黒瀬 郁海
18 中務 幸輝
19 津川 千優
20 松原 奎太
21 岩下 怜央
22 難波 隼士
23 宮尾 草汰
24 茶円 亮