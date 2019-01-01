【全国高校ラグビー大会3回戦】桐蔭学園が石見智翠館を破る

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第3グラウンドで桐蔭学園高等学校(男子) vs 石見智翠館高等学校(男子)の試合が行われた。前半を桐蔭学園 10 - 7 石見智翠館で折り返し、最終スコアを桐蔭学園が43 - 17で石見智翠館を降して、26点差での見事な勝利となった。

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メンバー

■ 桐蔭学園高等学校(男子)

　1　床田 淳貴

　2　紀伊 遼平

　3　鈴木 康平

　4　紀伊 雄介

　5　今野 勇久

　6　伊藤 峻祐

　7　平形 風人

　8　佐藤 健次

　9　小西 泰聖

　10　津田 貫汰

　11　佐々木 隼

　12　石塚 勝己

　13　小田原 廉

　14　西川 賢哉

　15　伊藤 大祐

　16　山口 和明

　17　平石 颯

　18　寺嶋 基紘

　19　伊藤 大吉

　20　西山 周作

　21　亀井 健人

　22　島本 陽太

　23　江川 剛人

　24　吉澤 雅樹

　25　渡邉 誠人

■ 石見智翠館高等学校(男子)

　1　松井 那智

　2　垣本 大斗

　3　秋枝 健太

　4　甲斐 登生

　5　早瀬 旦

　6　田中 寛大

　7　手島 壮汰

　8　武内 慎

　9　田原 慶人

　10　落 和史

　11　森淵 京也

　12　佐藤 泰我

　13　佐藤 友亮

　14　谷 仁之介

　15　高橋 紫苑

　16　児島 佑弥

　17　西山 慎也

　18　河村 樹来

　19　馬場 康輔

　20　林 辰哉

　21　垣本 大誠

　22　弓部 蒼生

　23　谷口 裕祐

　24　谷口 翔

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