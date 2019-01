「ぼくらの甲子園！ポケット」にて「新春7大キャンペーン」が開催！お年玉として10連チケットが手に入る

カヤックは、iOS/Android向けアプリ「ぼくらの甲子園!ポケット」において、本日2019年1月1日より特別イベント「新春7大キャンペーン」を開始した。

■「新春7大キャンペーン」イベント概要

実施期間:2019年1月1日(火)12:00~2019年1月7日(月)12:59

キャンペーン第1弾「新春10連ガラポンチケット」プレゼント

1/1(火)~1/3(木)のお正月の三日間は毎日ログインするだけで、お年玉として「新春10連ガラポンチケット」を1枚ずつプレゼント!

キャンペーン第2弾★6やきゅう道具、獅子舞きせかえプレゼント

1/1(火)~1/6(日)の6日間、好きな★6やきゅう道具と交換できる「ぼくらの野球魂【虹】」を毎日1つずつプレゼントするぞ!さらに、1/4(金)~1/5(土)の2日間限定で獅子舞きせかえをプレゼント!

キャンペーン第3弾 干支きせかえをゲットしよう

期間中に100ポケG以上購入で「うりぼうヘッド」「うりぼうユニフォーム」をプレゼント!さらにおまけで「新春10連ガラポンチケット」を1枚プレゼント!皆で2019年の干支きせかえで新春を楽しもう!

キャンペーン第4弾 ポケG購入で「新春10連ガラポンチケット」プレゼント

期間中、初回のみ2500ポケG購入で3枚、4500ポケG購入で6枚、7500ポケG購入で10枚もらえるぞ!なお、2度目の購入からは2500ポケGで1枚、4500ポケGで2枚、7500ポケGで3枚を、期間中なら何度でも獲得できます!

キャンペーン第5弾 お正月特別ガラポン!改も当たる新春10連ガラポン開催

必ず★5が1個当たる「新春10連ガラポンチケット」をゲットして2019年の運を占おう!!サイボーグ改、世界樹改、ヒュドラ改の改シリーズを一挙大放出!このチャンスを見逃すな!

特賞:サイボーグ改、世界樹改、ヒュドラ改、十二支改、グリフォン改、白虎改、バーサーカー改、竜王改

1等:サイボーグ、世界樹、ヒュドラ、十二支、グリフォン、白虎、バーサーカー、竜王、稲妻

キャンペーン第6弾 鬼神改ガラポン登場

超人気「ダウンスキルを相手打者に大反射付与」する強力スキル付きの鬼神シリーズの改が4日限定で登場!連続安打orアウトの強力スキルでチームを勝利に導け!

キャンペーン第7弾 新春大改祭!

人気の改ガラポンが一挙復刻!あの大人気の改ガラポンが手に入るチャンス!サイボーグ改、雷神改、アサシン改をお正月にゲットしてライバルに差をつけよう!

