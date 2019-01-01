【キックオフ！】全国高校ラグビー大会 常翔学園vs黒沢尻工速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第3グラウンドで常翔学園高等学校(男子) vs 黒沢尻工業高等学校(男子)の試合が開始しました！

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メンバー

■ 常翔学園高等学校(男子)

　1　山本 敦輝

　2　髙井 翔太

　3　為房 慶次朗

　4　梁本 旺義

　5　富原 悠貴

　6　岩本 晃伸

　7　石田 吉平

　8　西條 航

　9　前田 翔哉

　10　石井 豪

　11　山川 一瑳

　12　北田 駆

　13　岡野 喬吾

　14　髙井 優志

　15　竹内 駿

　16　吉田 優介

　17　木戸 大士郎

　18　岩本 圭伸

　19　辻 時羽

　20　生駒 創大郎

　21　吉本 匠希

　22　山田 凜太朗

　23　山本 紫温

　24　中村 英人

　25　安田 徳真

■ 黒沢尻工業高等学校(男子)

　1　及川 智孔

　2　鈴木 虎鉄

　3　高橋 翔馬

　4　菊地 諒輔

　5　梅木 皓太郎

　6　北田 卓寛

　7　後藤 空冴

　8　根子 叶多

　9　伊藤 海

　10　土橋 郁矢

　11　阿部 有

　12　佐藤 稜真

　13　八重樫 恒平

　14　阿部 凌太

　15　手束 勇陽

　16　小原 尚人

　17　小原 大夢

　18　佐々木 優成

　19　田中 寛也

　20　岡部 龍斗

　21　八重樫 健人

　22　瀬戸 光

　23　畠山 太星

　24　小原 零央

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