【先制は常翔学園！】全国高校ラグビー大会 常翔学園vs黒沢尻工速報中！

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第3グラウンドで常翔学園高等学校(男子) vs 黒沢尻工業高等学校(男子)の試合が行われている。常翔学園が先制。スコアを7-0としました！
メンバー
■ 常翔学園高等学校(男子)
1 山本 敦輝
2 髙井 翔太
3 為房 慶次朗
4 梁本 旺義
5 富原 悠貴
6 岩本 晃伸
7 石田 吉平
8 西條 航
9 前田 翔哉
10 石井 豪
11 山川 一瑳
12 北田 駆
13 岡野 喬吾
14 髙井 優志
15 竹内 駿
16 吉田 優介
17 木戸 大士郎
18 岩本 圭伸
19 辻 時羽
20 生駒 創大郎
21 吉本 匠希
22 山田 凜太朗
23 山本 紫温
24 中村 英人
25 安田 徳真
■ 黒沢尻工業高等学校(男子)
1 及川 智孔
2 鈴木 虎鉄
3 高橋 翔馬
4 菊地 諒輔
5 梅木 皓太郎
6 北田 卓寛
7 後藤 空冴
8 根子 叶多
9 伊藤 海
10 土橋 郁矢
11 阿部 有
12 佐藤 稜真
13 八重樫 恒平
14 阿部 凌太
15 手束 勇陽
16 小原 尚人
17 小原 大夢
18 佐々木 優成
19 田中 寛也
20 岡部 龍斗
21 八重樫 健人
22 瀬戸 光
23 畠山 太星
24 小原 零央