【天理が逆転！】全国高校ラグビー大会 天理vs中部大春日丘速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで天理高等学校(男子) vs 中部大学春日丘高等学校(男子)の試合が行われている。前半14分、12番のタッチキックに11番がいい反応！そのままトライ！スコアを10-7としました！

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メンバー

■ 天理高等学校(男子)

　1　前川 和輝

　2　森山 優大

　3　中山 律希

　4　平見 尚

　5　吉野 直希

　6　清崎 公希

　7　辻谷 祐貴

　8　照井 悠一郎

　9　山脇 一真

　10　水野 景介

　11　豊田 祐樹

　12　前川 風雅

　13　山村 勝悟

　14　髙﨑 翔太

　15　本田 飛翔

　16　竹村 太一

　17　林 優大

　18　関川 雄平

　19　松原 弘樹

　20　大中 白馬

　21　小川 大海

　22　北條 拓郎

　23　真部 広誠

　24　福島 修登

　25　由井 康騎

■ 中部大学春日丘高等学校(男子)

　1　池田 真人

　2　肥田 晃季

　3　青木 康太郎

　4　堀田 雄志郎

　5　村松 大誓

　6　平沼 泰成

　7　古庄 竜也

　8　福田 大晟

　9　岡本 泰斉

　10　堀 日向太

　11　大籔 洸太

　12　野中 太陽

　13　赤木 拓朗

　14　冨永 悠剛

　15　阿曽 有馬

　16　工藤 政一

　17　浅井 龍大

　18　田中 希門

　19　川内 悠斗

　20　村瀬 俊

　21　宮坂 航生

　22　市野 湧大

　23　笠井 将英

　24　神田 永遠

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