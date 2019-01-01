【天理が逆転！】全国高校ラグビー大会 天理vs中部大春日丘速報中！

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで天理高等学校(男子) vs 中部大学春日丘高等学校(男子)の試合が行われている。前半14分、12番のタッチキックに11番がいい反応！そのままトライ！スコアを10-7としました！
メンバー
■ 天理高等学校(男子)
1 前川 和輝
2 森山 優大
3 中山 律希
4 平見 尚
5 吉野 直希
6 清崎 公希
7 辻谷 祐貴
8 照井 悠一郎
9 山脇 一真
10 水野 景介
11 豊田 祐樹
12 前川 風雅
13 山村 勝悟
14 髙﨑 翔太
15 本田 飛翔
16 竹村 太一
17 林 優大
18 関川 雄平
19 松原 弘樹
20 大中 白馬
21 小川 大海
22 北條 拓郎
23 真部 広誠
24 福島 修登
25 由井 康騎
■ 中部大学春日丘高等学校(男子)
1 池田 真人
2 肥田 晃季
3 青木 康太郎
4 堀田 雄志郎
5 村松 大誓
6 平沼 泰成
7 古庄 竜也
8 福田 大晟
9 岡本 泰斉
10 堀 日向太
11 大籔 洸太
12 野中 太陽
13 赤木 拓朗
14 冨永 悠剛
15 阿曽 有馬
16 工藤 政一
17 浅井 龍大
18 田中 希門
19 川内 悠斗
20 村瀬 俊
21 宮坂 航生
22 市野 湧大
23 笠井 将英
24 神田 永遠