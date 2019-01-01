【後半最初のトライは天理！】全国高校ラグビー大会 天理vs中部大春日丘速報中！

ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで天理高等学校(男子) vs 中部大学春日丘高等学校(男子)の試合が行われている。後半10分一人少ない状態の天理に追加点！伝統的な展開ラグビーでスコアを18-10とした。

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メンバー

■ 天理高等学校(男子)

1 前川 和輝

2 森山 優大

3 中山 律希

4 平見 尚

5 吉野 直希

6 清崎 公希

7 辻谷 祐貴

8 照井 悠一郎

9 山脇 一真

10 水野 景介

11 豊田 祐樹

12 前川 風雅

13 山村 勝悟

14 髙﨑 翔太

15 本田 飛翔

16 竹村 太一

17 林 優大

18 関川 雄平

19 松原 弘樹

20 大中 白馬

21 小川 大海

22 北條 拓郎

23 真部 広誠

24 福島 修登

25 由井 康騎

■ 中部大学春日丘高等学校(男子)

1 池田 真人

2 肥田 晃季

3 青木 康太郎

4 堀田 雄志郎

5 村松 大誓

6 平沼 泰成

7 古庄 竜也

8 福田 大晟

9 岡本 泰斉

10 堀 日向太

11 大籔 洸太

12 野中 太陽

13 赤木 拓朗

14 冨永 悠剛

15 阿曽 有馬

16 工藤 政一

17 浅井 龍大

18 田中 希門

19 川内 悠斗

20 村瀬 俊

21 宮坂 航生

22 市野 湧大

23 笠井 将英

24 神田 永遠