【国栃FWでトライ！】全国高校ラグビー大会 報徳学園vs國學院栃木速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第3グラウンドで報徳学園高等学校(男子) vs 國學院大學栃木高等学校(男子)の試合が行われている。前半15分、得意のFWで国栃が押し込んで3番藤倉がトライ！スコアを12-7とした！

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メンバー

■ 報徳学園高等学校(男子)

　1　里見 聡次朗

　2　大賀 宗志

　3　西崎 海人

　4　山本 凌士

　5　伏見 拓翔

　6　小山 健太

　7　大山 卓真

　8　福西 隼杜

　9　丸尾 祐資

　10　森元 翔紀

　11　植田 和磨

　12　宮嵜 隼人

　13　竹ノ内 堅人

　14　下村 寛太

　15　山田 響

　16　實川 竜太朗

　17　説 拓海

　18　増田 寛大

　19　石浦 大貴

　20　吉田 幸司

　21　金築 達也

　22　波田 怜央

　23　朝見 直生

　24　宮崎 雄輔

　25　吉原 優太

■ 國學院大學栃木高等学校(男子)

　1　中村 公星

　2　石母田 健太

　3　藤倉 大介

　4　佐藤 大地

　5　川中子 宙夢

　6　藤野 智也

　7　野尻 夢樹

　8　小泉 和穂

　9　北村 瞬太郎

　10　前田 玲緒

　11　安達 翔栄

　12　佐藤 俊希

　13　菱田 一風樹

　14　中里 泰介

　15　山田 翔平

　16　中野 一樹

　17　石井 天馬

　18　羽地 隆平

　19　山﨑 祥希

　20　鈴木 風詩

　21　小澤 聖也

　22　細矢 聖樹

　23　福田 航己

　24　吉田 爽真

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