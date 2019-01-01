【速報中】報徳学園vs國學院栃木は、報徳学園が19点リードで前半を折り返す

花園ラグビー場第3グラウンドで行われている全国高校ラグビー大会3回戦の報徳学園高等学校(男子) vs 國學院大學栃木高等学校(男子)の試合は前半を終え、報徳学園が國學院栃木相手に19点リードを奪っています。後半報徳学園はリードを維持できるか、國學院栃木は19点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 報徳学園高等学校(男子)
1 里見 聡次朗
2 大賀 宗志
3 西崎 海人
4 山本 凌士
5 伏見 拓翔
6 小山 健太
7 大山 卓真
8 福西 隼杜
9 丸尾 祐資
10 森元 翔紀
11 植田 和磨
12 宮嵜 隼人
13 竹ノ内 堅人
14 下村 寛太
15 山田 響
16 實川 竜太朗
17 説 拓海
18 増田 寛大
19 石浦 大貴
20 吉田 幸司
21 金築 達也
22 波田 怜央
23 朝見 直生
24 宮崎 雄輔
25 吉原 優太
■ 國學院大學栃木高等学校(男子)
1 中村 公星
2 石母田 健太
3 藤倉 大介
4 佐藤 大地
5 川中子 宙夢
6 藤野 智也
7 野尻 夢樹
8 小泉 和穂
9 北村 瞬太郎
10 前田 玲緒
11 安達 翔栄
12 佐藤 俊希
13 菱田 一風樹
14 中里 泰介
15 山田 翔平
16 中野 一樹
17 石井 天馬
18 羽地 隆平
19 山﨑 祥希
20 鈴木 風詩
21 小澤 聖也
22 細矢 聖樹
23 福田 航己
24 吉田 爽真