【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 長崎北陽台vs茗溪学園速報中！

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで長崎北陽台高等学校(男子) vs 茗溪学園高等学校(男子)の試合の後半キックオフ！
メンバー
■ 長崎北陽台高等学校(男子)
1 大井 草太
2 永野 皓大
3 中嶋 健太
4 亀井 茜風
5 中原 拓海
6 山内 裕斗
7 遠藤 慶
8 山添 圭祐
9 末次 真南斗
10 本山 嵐士
11 田中 怜
12 岡﨑 颯馬
13 北平 陽成
14 酒井 陽向
15 山口 泰輝
16 村林 航太
17 田中 翔太朗
18 白澤 大誠
19 髙平 結大
20 大町 尚生
21 後田 泰貴
22 黒田 輝
23 山田 駿也
24 田中 勘太
25 中濵 友宏
■ 茗溪学園高等学校(男子)
1 牧 大貴
2 岡本 和久
3 亀山 昇太郎
4 江波戸 七央
5 小林 太亮
6 井上 雄太
7 大塚 椋生
8 佐藤 剛
9 大越 勇気
10 黒川 心平
11 大村 知意
12 大森 広太郎
13 牧野 享平
14 渡邉 隼人
15 植村 陽彦
16 豊島 健太郎
17 根本 凌太郎
18 持田 瑛生
19 目崎 魁大
20 萩原 武大
21 天田 力
22 宮下 郁哉
23 藤井 季生
24 太田 大地