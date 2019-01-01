【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 長崎北陽台vs茗溪学園速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで長崎北陽台高等学校(男子) vs 茗溪学園高等学校(男子)の試合の後半キックオフ！

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メンバー

■ 長崎北陽台高等学校(男子)

　1　大井 草太

　2　永野 皓大

　3　中嶋 健太

　4　亀井 茜風

　5　中原 拓海

　6　山内 裕斗

　7　遠藤 慶

　8　山添 圭祐

　9　末次 真南斗

　10　本山 嵐士

　11　田中 怜

　12　岡﨑 颯馬

　13　北平 陽成

　14　酒井 陽向

　15　山口 泰輝

　16　村林 航太

　17　田中 翔太朗

　18　白澤 大誠

　19　髙平 結大

　20　大町 尚生

　21　後田 泰貴

　22　黒田 輝

　23　山田 駿也

　24　田中 勘太

　25　中濵 友宏

■ 茗溪学園高等学校(男子)

　1　牧 大貴

　2　岡本 和久

　3　亀山 昇太郎

　4　江波戸 七央

　5　小林 太亮

　6　井上 雄太

　7　大塚 椋生

　8　佐藤 剛

　9　大越 勇気

　10　黒川 心平

　11　大村 知意

　12　大森 広太郎

　13　牧野 享平

　14　渡邉 隼人

　15　植村 陽彦

　16　豊島 健太郎

　17　根本 凌太郎

　18　持田 瑛生

　19　目崎 魁大

　20　萩原 武大

　21　天田 力

　22　宮下 郁哉

　23　藤井 季生

　24　太田 大地

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