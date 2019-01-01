【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 報徳学園vs國學院栃木速報中！

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第3グラウンドで報徳学園高等学校(男子) vs 國學院大學栃木高等学校(男子)の試合の後半がキックオフ！後半最初のトライを報徳学園ガが決めて、31-7としている！
メンバー
■ 報徳学園高等学校(男子)
1 里見 聡次朗
2 大賀 宗志
3 西崎 海人
4 山本 凌士
5 伏見 拓翔
6 小山 健太
7 大山 卓真
8 福西 隼杜
9 丸尾 祐資
10 森元 翔紀
11 植田 和磨
12 宮嵜 隼人
13 竹ノ内 堅人
14 下村 寛太
15 山田 響
16 實川 竜太朗
17 説 拓海
18 増田 寛大
19 石浦 大貴
20 吉田 幸司
21 金築 達也
22 波田 怜央
23 朝見 直生
24 宮崎 雄輔
25 吉原 優太
■ 國學院大學栃木高等学校(男子)
1 中村 公星
2 石母田 健太
3 藤倉 大介
4 佐藤 大地
5 川中子 宙夢
6 藤野 智也
7 野尻 夢樹
8 小泉 和穂
9 北村 瞬太郎
10 前田 玲緒
11 安達 翔栄
12 佐藤 俊希
13 菱田 一風樹
14 中里 泰介
15 山田 翔平
16 中野 一樹
17 石井 天馬
18 羽地 隆平
19 山﨑 祥希
20 鈴木 風詩
21 小澤 聖也
22 細矢 聖樹
23 福田 航己
24 吉田 爽真