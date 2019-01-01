【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 京都成章vs流経大柏速報中！

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ラグビー 試合サマリー

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで京都成章高等学校(男子) vs 流通経済大付属柏高等学校(男子)の試合キックオフ！点差はわずかに7点！後半も目が離せません！

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メンバー

■ 京都成章高等学校(男子)

　1　北村 健真

　2　内山 二千斗

　3　倉田 真

　4　森 大智

　5　山本 嶺二郎

　6　三木 皓正

　7　延原 秀飛

　8　村田 陣悟

　9　片岡 祐二

　10　安藤 海志

　11　南部 翔大

　12　江口 直也

　13　長森 雅大

　14　西川 彪馬

　15　二村 莞司

　16　松尾 将太朗

　17　清水 頼仁

　18　西村 優希

　19　本橋 拓馬

　20　宮坂 亮輝

　21　藤谷 龍一

　22　森本 蒼

　23　下村 滉志郎

　24　辻野 隼大

■ 流通経済大付属柏高等学校(男子)

1　　飯野 翔也

2　　西山 大樹

3　　葛西 拓斗

4　　田口 竜生

5　　八木澤 龍翔

6　　星野 竜輝

7　　押切 大晟

8　　今井 秀太

9　　野村 悠

10　　家村 健太

11　　當眞 慶

12　　茂木 響

13　　土居 大吾

14　　永山 大地

15　　金澤 春樹

16　　鈴木 謙介

17　　作田 駿介

18　　須山 翔太

19　　小林 大輝

20　　野澤 項士

21　　當眞 真

22　　諸井 琉哉

23　　柳田 翔吾

24　　木村 倭

25　　髙田 信仁

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