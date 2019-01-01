【後半キックオフ！】全国高校ラグビー大会 京都成章vs流経大柏速報中！

全国高校ラグビー大会3回戦は1月1日 (火)、花園ラグビー場第1グラウンドで京都成章高等学校(男子) vs 流通経済大付属柏高等学校(男子)の試合キックオフ！点差はわずかに7点！後半も目が離せません！
メンバー
■ 京都成章高等学校(男子)
1 北村 健真
2 内山 二千斗
3 倉田 真
4 森 大智
5 山本 嶺二郎
6 三木 皓正
7 延原 秀飛
8 村田 陣悟
9 片岡 祐二
10 安藤 海志
11 南部 翔大
12 江口 直也
13 長森 雅大
14 西川 彪馬
15 二村 莞司
16 松尾 将太朗
17 清水 頼仁
18 西村 優希
19 本橋 拓馬
20 宮坂 亮輝
21 藤谷 龍一
22 森本 蒼
23 下村 滉志郎
24 辻野 隼大
■ 流通経済大付属柏高等学校(男子)
1 飯野 翔也
2 西山 大樹
3 葛西 拓斗
4 田口 竜生
5 八木澤 龍翔
6 星野 竜輝
7 押切 大晟
8 今井 秀太
9 野村 悠
10 家村 健太
11 當眞 慶
12 茂木 響
13 土居 大吾
14 永山 大地
15 金澤 春樹
16 鈴木 謙介
17 作田 駿介
18 須山 翔太
19 小林 大輝
20 野澤 項士
21 當眞 真
22 諸井 琉哉
23 柳田 翔吾
24 木村 倭
25 髙田 信仁