2018年「世界で最も美しい顔100人」ランキング発表！一挙100名画像と共にご紹介♡

今年もまたこのランキングの季節になりました。アメリカの批評サイトを運営する「TC Candler」が28日に、「世界で最も美しい顔100人」2018年のランキングを発表しました。今年の美しいとされるお顔の1位の王冠を手にしたのは?♡日本人も5名ランクインしていますよ。

「世界で最も美しい顔100人」2018年が発表!!

アメリカの映画評論サイト「TC Candler」が12月27日(現地時間)、「世界で最も美しい顔100人」を発表しました。

このランキングですが、このサイトを運営している方々やその周りの方々の好み?によって選ばれているようですから、様々なご意見もあるとは思います。

サイトの運営側も嫌なら見ないで・・・的な感じのことをサイトでも言っているようですのでね。

こんなランキングもあるんだな~と言うくらいに受け止めたらいいのかな?と思います。

そんな2018年の1位の「世界で最も美しい顔100人」には、ティラーヌ・ブロンドーが選ばれました。彼女は、元プロサッカー選手のパトリック・ブロンドーのお嬢ちゃまで、幼いころからモデルとして注目を集めておりました。

2015年には女優として映画にも出演しており、2017年「世界で最も美しい顔100人」では2位にランキングしていました。さてそれでは、100位から一挙画像とお名前と職業だけになりますがご紹介していきます。

おそらく・・・・たぶん???

海外ドラマや海外映画をお好きな方は、「はあ?なぜ?あなたは誰?」なんて思われる方も多いかもしれませんが・・・

あくまでもこのアメリカの映画評論サイト「TC Candler」の1つの考えだと思ってご覧になっていただけるといいかもしれませんよ。

100位 キーラ・ナイトレイ

女優

99位 GO ARA

韓国出身の女優

98位 MARILYN MELO

ファッションモデル

97位 エフゲニア・メドベージェワ

スケーター

96位 ラナ・コンドル

女優

95位 キャンディス・スワンポール

ファッション モデル

94位 ナルヒス・ファクフリ

女優

93位 ライサ・アンドリアナ

シンガーソングライター

92位 HANANE EL KHADER

歌手

91位 KAROLINA PISAREK

モデル

90位 アリアナ・グランデ

シンガーソングライター

89位 ジェイド・ウェーバー(Jade Weber)

モデル

実は彼女「世界で最も美しい10人の子供の1人」としてノミネートされこともある世界的なキッズモデルである2005年3月7日(13歳)なんですよ~

88位 WONYOUNG

IZ*ONE

87位 TINA KUNAKEY

女優

86位 LAURA RIBEIRO

ブロガー、フォトグラファー、モデル

85位 ザラ・ラーソン

シンガー

84位 篠崎愛

グラビアアイドル

83位 JULIA YAROSHENKO

82位 NAYEON(ナヨン)

81位 DASHA TARAN(ダシャ・テゥアラン)

モデルでインフルエンサー

80位 LINA QISHAWI

79位 KELLY GALE(ケリー・ゲイル)

ファッションモデル

78位 MARZIA BISOGNIN

77位 CHELSEA ISLAN(チェルシー・イスラン)

76位 ケイト・ベッキンセイル

女優

75位 Niki/丹羽仁希

タレント

74位 ELCIN SANGU

女優

73位 クリスティーナ・ピメノヴァ

モデル

72位 LEE SUNG-KYUNG(イ・ソンギョン)

モデル

71位 キャサリン・ラングフォード

女優

70位 ナディーン・ルストレ

女優

69位 セレーナ・ゴメス

女優

68位 NATALYA TSEVELCHUGOVA

67位 ググ・バサ=ロー

女優

66位 JEONGYEON(ジョンヨン)

##

65位 ブランカ・パディーヤ

モデル

64位 リン・ユン

女優

63位 MARIJA ZEZELJ

歌手

62位 マリオン・コティヤール

女優

61位 ディーピカー・パードゥコーン

女優

60位 チュウ・チュウ

女優

59位 アリシア・ヴィキャンデル

女優

58位 SUZY(ペ・スジ)

歌手

57位 ナタリー・ポートマン

女優

56位 バルバラ・パルヴィン

モデル

55位 ジェシー・メンディオーラ

女優

54位 ジャスミン・トゥークス

モデル

53位 ベラ・ヒースコート

女優

52位 KAYLYN SLEVIN

女優

51位 OZGU KAYA

50位 リリー・コリンズ

女優

49位 テヨン

歌手(少女時代)

48位 JESS CONTE

47位 プリヤンカー・チョープラー

女優

46位 SANA(湊崎紗夏)

TWICE

45位 ANNA VAN PATTEN

44位 マーゴット・ロビー

女優

43位 石原さとみ

42位 ナタリー・エマニュエル

女優

41位 IRENE(アイリーン)

歌手

40位 クロエ・モレッツ

女優

39位 アナスタシ アベルスコワ

モデル

彼女もモデルさんなのですが、2004年1月5日生まれなので、年が明けてお誕生日を迎えたら14歳。 (現在13歳)

38位 ガル・ガドット

モデル・女優

37位 エミリア・クラーク

女優

36位 SOLAR

35位 アナ・デ・アルマス

女優

34位 ジャスミン・サンダース

モデル

33位 アントニア・ヤコベスク

歌手

32位 ソフィー・ターナー

女優

31位 小松菜奈

30位 アデレード・ケイン

女優

29位 JU JINGYI(ジュー・ジンイー)

歌手

28位 JOSIE LANE

27位 POOJA HEGDE

モデル

26位 MEIKA WOOLLARD

25位 LAUREN TSAI(ローレン・サイ)

ファッションモデル兼イラストレーター

24位 ルピタ・ニョンゴ

女優

23位 YOOA(ユア)

22位 ゴルシフテ・ファラハニ

女優

21位 ソニア・ベン・アマル

歌手

20位 SEULGI(カン・スルギ)

歌手

19位 エマ・ワトソン

女優

18位 NANCY MCDONIE

歌手

17位 カミーラ・ベル

女優

16位 ディルラバ・ディルムラット

女優

15位 サラ・ガドン

女優

14位 ジャーダン・ダン

モデル

13位 JENNIE KIM(ジェニー)

ラッパー

12位 テイラー・マリー・ヒル

モデル

11位 ウッラサヤー・セパーバン

女優

10位 BANITA SANDHU

女優

9位 LISA(リサ)

m-flo

8位 OKTYABRINA MAXIMOVA

ファッションモデル

7位 HANDE ERCEL

女優

6位 NANA

5位 AUDREYANA MICHELLE

モデル

4位 ライザ・ソベラノ

モデル・女優

3位 YAEL SHELBIA

モデル

2位 TZUYU(チョウ・ツウィ)

TWICEのメンバー

1位 ティラーヌ・ブロンドー

モデル

いかがでしたか?

モデルさんはあまりご存じない方も多いのは当たり前なのですが、ハリウッド女優さんも少ないですね~。

日本人も5名ランクインしていましたが、ランクインした美女達を下の順位から順番にお名前だけご紹介すると・・・

84位 篠崎愛《グラビア》

75位 Niki(丹羽仁希)《モデル》

46位 サナ(湊崎紗夏)《TWICE》

43位 石原さとみ《女優》

31位 小松菜奈《女優》

6年連続のランクインをしている石原さとみさんはお化粧によって可愛くも美人にもなれる女優さんなので、これからまだまだ楽しみですね。ランキングでは、小松菜奈さんが日本勢ではトップとなっていて・・・『黒崎くんの言いなりになんてならない』『恋は雨上がりのように』などの映画に出演している今若手でも注目されている女優さんです。お若い小松さんですから、これからの活躍に期待したいですね。

ランキングでは、なぜか韓国の女性が多いですよね・・・おそらく主催者の方がお好きなのではないかと・・・

異論反論はあるとは思いますが・・・こんなランキングもあるんだなと思って見ていただけるといいかなと思います。

