2019年映画大放出祭！2019年1月〜2月公開作品編

2019年がついに幕開け。新たな年にはどんな映画と出会えるのでしょうか? そこには、あなたの心を揺さぶり、 運命を変えるような一本もあるかもしれません。 本日から7日間にわたって、とっておきの最新映画をドドンと計139本ご紹介しちゃいますよ。まずは1月〜2月公開の冬の作品からスタート!(文/紀平照幸・デジタル編集/スクリーン編集部)

01:シークレット・チルドレン 禁じられた力

ティモシー・シャラメが超能力者に

『君の名前で僕を呼んで』のティモシー・シャラメが主演を務める異色の青春スリラー。人里離れた農場で暮らすザック(シャラメ)は自分に瞬間移動の能力があることを知り…。

2019年1月18日公開

トランスフォーマー配給

02:サスペリア

70年代の傑作ホラーを新たな視点で再構築

『君の名前で僕を呼んで』のルカ・グァダニーノ監督が77年のダリオ・アルジェントの大ヒット・ホラーをリメイク。ドイツにやって来たアメリカ人ダンサー(ダコタ・ジョンソン)が出会う怪異とは?ティルダ・スウィントンが、あっと驚く怪演を見せる。

2019年1月25日公開

ギャガ配給

03:ナチス第三の男

ナチスで最も危険な男の実像とその暗殺計画

ユダヤ人虐殺の首謀者として知られる“金髪の野獣”ラインハルト・ハイドリヒ(ジェイソン・クラーク)の暗殺作戦の真相は?ロザムンド・パイク、ミア・ワシコウスカも共演。

2019年1月25日公開

アスミック・エース配給

04:ヴィクトリア 女王最期の秘密

歴史から消された驚くべき真実

名女優ジュディ・デンチがヴィクトリア女王を演じる歴史秘話。孤独な女王の晩年を輝かせた、インド人従者との知られざる強い絆を、『クィーン』の監督が感動的に描く。

2019年1月25日公開

ビターズ・エンド=パルコ配給

05:サイバー・ミッション

山下智久が初の海外進出として悪役に挑戦

元SUPER JUNIORのハンギョンが主演し、山下智久が初の海外進出作品として悪役に挑んだタイムリミット・アクション。史上最悪のサイバーテロに“オタク系ハッカー”が立ち向かう。

2019年1月25日公開

プレシディオ配給

06:ジュリアン

2017ベネチア映画祭監督受賞

離婚した家族の緊張関係を描く衝撃作

離婚した父親の狂気に追いつめられる11歳の息子の姿を通して、親子の在り方を問う家族ドラマ。全編に漲る緊張感と衝撃の結末が話題を呼び、フランスで40万人を動員。

2019年1月25日公開

アンプラグド配給

07:500年の航海

マゼランは本当に世界一周したのか?

史上初の世界周航を達成したのはマゼランではなく、奴隷エンリケであるという仮説に基づくドキュメンタリー・タッチのドラマ。監督はフィリピンの奇才キドラット・タヒミック。

2019年1月26日公開

シネマトリックス配給

08:フロントランナー

大統領最有力候補はなぜ失脚したのか?

ヒュー・ジャックマンが実在の政治家を演じた作品で、監督はジェイソン・ライトマン。1988年の米大統領選挙。ケネディの再来と言われたゲイリー・ハートは史上最年少大統領の最有力候補だった。だが一つの記事が出たことにより事態は急変。すべての未来は崩れ去る。

2019年2月1日公開

ソニー・ピクチャーズ配給

09:バーニング 劇場版

2018カンヌ映画祭国際批評家連盟賞受賞

村上春樹の原作を韓国で映画化

韓国映画界の巨匠イ・チャンドン監督8年ぶりの新作。村上春樹の短編『納屋を焼く』を原作に、大胆なアレンジを加えて映画オリジナルのストーリーを構築したミステリー。

2019年2月1日公開

ツイン配給

10:ともしび

2017ベネチア映画祭女優賞受賞

熟年女性の絶望からの再生

『まぼろし』『さざなみ』に連なる、大女優シャーロット・ランプリング主演作。人生の終盤、絶望の淵に立ったひとりの女性が“生きなおし”を図るまでの哀しみと決意を描く。

2019年2月2日公開

彩プロ配給

11:誰がための日々

ショーン・ユーが“介護うつ”の青年に

介護うつになり最愛の母を死なせてしまった息子と、母を見捨て家から逃げた父の心の交流を描くヒューマンドラマ。ショーン・ユー主演。大阪アジアン映画祭でグランプリを受賞。

2019年2月2日公開

スノーフレイク配給

12:ちいさな独裁者

将校になりすました脱走兵が暴走

第二次世界大戦末期、敗色濃厚なドイツ軍からは脱走兵が相次ぐ。その一人ヘロルトは大尉の軍服を手に入れると、出会った兵士たちを服従させ、自分の親衛隊を作り上げる。

2019年2月8日公開

シンカ=アルバトロス・フィルム=STAR CHANNEL MOVIES配給

13:We Margiela マルジェラと私たち

謎に満ちたファッション・デザイナーの実像

匿名性を貫き、インタビューでも自分のことをI=私ではなくWE=私たち、と答えた異端のファッション・デザイナー、マルタン・マルジェラ。その素顔が初めて明らかにされる。

2019年2月8日公開

エスパース・サロウ配給

14:ナポリの隣人

父と娘の相克と悲劇を描く

元弁護士のロレンツォは、妻の死の原因が自分にあると信じている娘とは不仲。向かいの家に越してきた一家と家族のように親しくなるが、ある事件に遭遇。その時、父と娘は?

2019年2月9日公開

ザジフィルムズ配給

15:山〈モンテ〉

2016ベネチア映画 祭監督・ばんざい!賞受賞

現代イラン映画の巨匠の最新作

中世後期のイタリア。壁のような山に太陽光を遮られているため、多くの村人が去る中、なお山と対峙する孤高の男を描く。現代イラン映画の巨匠アミール・ナデリ監督の最新作。

2019年2月9日公開

ニコニコフィルム配給

16:ノーザン・ソウル

英国ユース・カルチャーを描く青春映画

70年代英国で流行した音楽ムーヴメント“ノーザン・ソウル”をテーマに、DJ青年の夢と成長を描く青春物語。エリオット・ジェームズ・ラングリッジら英国の新世代俳優が出演。

2019年2月9日公開

SPACE SHOWER FILMS配給

17:金子文子と朴烈

関東大震災で運命を狂わされたふたり

大正期に実在した思想家・金子文子と朴烈の愛と闘いの物語を『ソウォン 願い』の監督が映画化。文子は朴と恋仲になるが、関東大震災後に朝鮮人に対する弾圧が起こってしまう。

2019年2月16日公開

太秦配給

18:アリータ:バトル・エンジェル

日本のSFコミックがハリウッドで映画化

ジェームズ・キャメロンが25年前に出会い、内容にほれ込んで映画化権を獲得した日本のコミック『銃夢』(木城ゆきと)がキャメロン脚本、ロバート・ロドリゲス監督でついに映画化。荒廃した未来世界を舞台に、最強のサイボーグ少女の戦いをVFX満載で描く。

2019年2月22日公開

20世紀フォックス映画配給

19:THE GUILTY/ギルティ

電話の声だけを手がかりに事件を解決せよ

真夜中の緊急救命指令室にかかってきた一本の電話。それは今まさに誘拐されている女性からの通報だった。“音”だけを手がかりに、事件を解決できるのか?緻密に練られた脚本が高い評価を受け、サンダンス映画祭観客賞を受賞したデンマーク発のサスペンス。

2019年2月22日公開

ファントム・フィルム配給

20:あなたはまだ帰ってこない

マルグリット・デュラスの自伝的小説の映画化

20世紀フランスを代表する女流作家デュラスの『苦悩』を映画化。ナチス占領下のパリで、愛する夫の帰りを待つデュラス(メラニー・ティエリー)の不安と苦悩を描く。

2019年2月22日公開

ハーク配給

21:サタデーナイト・チャーチ 夢を歌う場所

LGBT青年の心の声を描く感動作

ジェンダーに悩む青年が出会ったのは、サタデー・チャーチと呼ばれる集い。そこはトランスジェンダーたちが集まる憩いの場だった。ミュージカル仕立てでLGBTの今を描く。

2019年2月22日公開

キノフィルムズ配給

22:ボイス(原題)

現代美術家ヨーゼフ・ボイスの実像に迫る

亡くなる直前まで時代を挑発しつづけ、芸術界に革命を起こしたドイツ人の現代美術家ヨーゼフ・ボイス。数多くの未公開音声や映像を駆使して、その人と作品の魅力に迫る。

2019年2月公開予定

アップリンク配給

