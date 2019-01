30年間のヒットチャート！ 1位に輝いたのはエリック・クラプトン、邦楽で最も順位が高いのは？【TOKIO HOT 100】

J-WAVEで1月1日に(火)にオンエアされた『J-WAVE 30th ANNIVERSARY SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWN』(ナビゲーター:クリス・ペプラー)。開局30周年を迎えたJ-WAVEと同時にスタートしたカウントダウンプログラム『TOKIO HOT 100』を、この日限りのスペシャルバージョンでお届け! 1988年10月から30年分のTOKIO HOT 100のチャートを再集計し、その上位100曲を紹介しました。チャートNo.1の栄光に輝いたのは?

■30年チャート 上位100曲

100位: Underworld『Born Slippy』

99位: Whitney Houston『 I Will Always Love You』

98位: 宇多田 ヒカル『道』

97位: Lauryn Hill『Doo Wop』

96位: Tahiti 80『Heartbeat』

95位: Ace of Base『The Sign』

94位: Sweetbox『Everything's Gonna Be Alright』

93位: Scatman John『Scatman』

92位: 平井 堅『KISS OF LIFE』

91位: Richard Marx『Now and Forever』

90位: Soul II Soul『Back To Life』

89位: Brandy & Monica『The Bor Is Mine』

88位: Katy Perry『Roar』

87位: Shanice『I Love Your Smile』

86位: Norah Jones『Don't Know Why』

85位: Suchmos『STAY TUNE』

84位: Santana『Smooth ft. Rob Thomas』

83位: Madonna『Hung Up』

82位: Maxi Priest『Close to You』

81位: Idina Menzel『Let It Go』

80位: Black Eyed Peas『I Gotta Feeling』

79位: Mariah Carey『Dreamlover』

78位: The Chainsmokers『Closer ft. Halsey』

77位: Workshy『Trouble Mind』

76位: Deep Forest『Sweet Lullaby』

75位: R. Kelly『Happy People』

74位: Eternal『Power of a Woman』

73位: The Cardigans『Carnival』

72位: MIKA『Grace Kelly』

71位: Bruno Mars『Just The Way You Are』

70位: Maia Hirasawa『Boom!』

69位: Avril Lavigne『Girlfriend』

68位: Daft Punk『One More Time』

67位: Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble『This Is Me』

66位: 秦 基博『ひまわりの約束』

65位: Peter Bjorn and John ft. Victoria Bergsman『Young Folks』

64位: Babyface『Every Time I Close My Eyes』

63位: Boyz II Men『End Of The Road』

62位: Carly Rae Jepsen『I Really Like You』

61位: The Offspring『Pretty Fly (For A White Guy)』

60位: Lisette Melendez『Goody Goody』

59位: Maroon 5『Sugar』

58位: TLC『No Scrubs』

57位: Ariana Grande『Break Free ft. Zedd』

56位: Alicia Keys『No One』

55位: Michael Jackson『Remember The Time』

54位: Swing Out Sister『Am I the Same Girl』

53位: Chumbawamba『Tubthumping』

52位: Dionne Farris『I Know』

51位: Aerosmith『I Don't Want to Miss a Thing』

50位: Enya『Orinoco Flow』

49位: Janet Jackson『Doesn't Really Matter』

48位: MONGOL800『あなたに』

47位: Eric Clapton『Tears In Heaven』

46位: Corinne Bailey Rae『Put Your Records On』

45位: Lily Allen『Smile』

44位: Janet Jackson『Someone To Call My Lover』

43位: 星野 源『恋』

42位: Jamiroquai『Canned Heat』

41位: C+C Music Factory『Gonna Make You Sweat』

40位: RADWIMPS『前前前世』

39位: Donna Lewis『I Love You Always Forever』

38位: Mariah Carey『Love Takes Time』

37位: Take 6『Biggest Part Of Me』

36位: Des'ree『Life』

35位: Bruno Mars『24K Magic』

34位: Sheryl Crow『All I Wanna Do』

33位: Justin Timberlake『Can't Stop the Feeling!』

32位: The Cardigans『Lovefool』

31位: Def Tech『My Way』

30位: MISIA『Everything』

29位: Taylor Swift『We Are Never Ever Getting Back Together』

28位: Jamiroquai『Virtual Insanity』

27位: Destiny's Child『Lose My Breath』

26位: Bette Midler『From A Distance』

25位: Adele『Rolling in the Deep』

24位: 秦 基博『Girl』

23位: One Direction『Story of My Life』

22位: Backstreet Boys『I Want It That Way』

21位: Daniel Powter『Bad Day』

20位: Big Mountain『Baby, I Love Your Way』

19位: サカナクション『新宝島』

18位: Ne-Yo『Because Of You』

17位: Cher『Believe』

16位: Carly Rae Jepsen『Call Me Baby』

15位: Avicii『Wake Me Up』

14位: James Blunt『You're Beautiful』

13位: Vanessa Williams 『Save The Best For Last』

12位: Clean Bandit『Rather Be ft. Jess Glynne』

11位: Stevie B『Because I Love You』

10位: Sade『Kiss Of Life』

9位: Coldplay『Viva La Vida』

8位: Mark Ronson『Uptown Funk ft. Bruno Mars』

7位: Ed Sheeran『Shape of You』

6位: Daft Punk『Get Lucky ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers』

5位: Celine Dion『My Heart Will Go On』

4位: Taylor Swift『Shake It Off』

3位: Diana King『Shy Guy』

2位: Pharrell Williams『Happy』

1位: Eric Clapton『Change The World』

邦楽で最も順位が高かったのは、サカナクション『新宝島』でした。見事1位に輝いたEric Clapton『Change The World』は、96年の年間チャートでも、ナンバーワンを獲得。実は、レギュラーチャートではナンバーワンを獲得したことがなく、最高<2位>止まりでした。しかし、トップ10圏内に<27週>、 のべエントリー週は<56週>と、実に1年以上、上位に長く長くチャートに居座っていたことが、ナンバーワンの理由となりました。

30年のヒットチャートを振り返った『J-WAVE 30th ANNIVERSARY SPECIAL SAISON CARD TOKIO HOT 100 30 YEAR ULTIMATE COUNTDOWN』。今後、どんな音楽が日本を、世界を盛り上げてくれるのでしょうか。楽しみですね。

オンエアでは他にも、J-WAVEナビゲーターのクリス・ペプラー、サッシャ、藤田琢己の3名による、「日本人アーティストが世界でバズるには!?」をテーマにした特別座談会の模様もお届け! ぜひradikoでチェックしてみてください!

