販売数わずか50本！「シーバスリーガル」とコラボした激レア日本酒を、読者2名様にプレゼント！

瓶詰めは「250本」のみ、販売はわずか「50本」だけ。そんな、超レアな日本酒「リンク 8888」をご存知だろうか。

希少な本数もさることながら、驚くべきはその製造方法。「シーバスリーガル」の原酒熟成の樽に、桝田酒造店の銘酒「満寿泉」を数種ブレンドして寝かせた、国やカテゴリーを越えたアイデアの逸品なのだ。

スコットランドのキースにウイスキーの蒸留所を構える「シーバスリーガル」と、富山県に日本酒の蔵を構える「満寿泉」。2つのブランドが隔てる距離は、8.888km。

国も製造するお酒のカテゴリーも異なるブランド同士のコラボから生まれたのが、特別な日本酒「リンク 8888」だ。

製造に使用している樽は、「シーバスリーガル」の原酒熟成のために12年以上使用していたアメリカンオーク樽。はるばるスコットランドから日本に輸送された樽を使って、特徴の異なる数種の日本酒「満寿泉」を熟成させているのだ。

味も香りも未知数の逸品。互いの国や文化を理解することで生まれたお酒を確実に飲みたいという人は、来週1/9(水)まで開催中の六本木「Mercedes me Tokyo UPSTAIRS」へ。こちらでバイザグラスで提供しているので、出かけてみて。

ハーブのようなフレッシュ感と、蜂蜜のような甘さ!

スコッチウイスキーの香りが微かに漂う「リンク 8888」の味わいは?

「リンク 8888」。8という数字には、波状に拡がるアイデアとフレンドシップ、そしてクラフトマンシップの連鎖(リンク)が象徴されている。

口にするとまず広がるのは、ハーブのようなフレッシュ感と蜂蜜のような甘さ!

「山田錦」の純米大吟醸と、ワイン酵母使用の原酒から生まれたミルキーでクリーミーな風味が、スコッチウイスキーの微かな香りにコーティングされている。

全体にナッツを思わせるクリーミーでミドルボディーな味わいになっているのは、僅かな割合で黒米(玄米)原酒を加えているからだそう。

「リンク 8888」を、バイ・ザ・グラスで楽しめる!

「CHIVAS REGAL Experience at Mercedes me Tokyo」に足を運ぼう!

現在開催中のイベント「CHIVAS REGAL Experience at Mercedes me Tokyo」では、そんな「リンク 8888」をバイ・ザ・グラスで楽しめる。

「シーバスリーガル」のDNAと言われる、“アート・オブ・ブレンディング(ブレンディングの芸術)”の世界を体験してみて。

■イベント概要

イベント名:CHIVAS REGAL Experience at Mercedes me Tokyo

開催期間:1/9(水)まで

場所:Mercedes me Tokyo UPSTAIRS(港区六本木7-3-10)

料金:1杯 1,000円(税込)

営業時間:ランチ 11:00~16:00(L.O.14:30)

ティータイム 15:00~18:00(L.O.18:00)

ディナー 18:00~23:00(L.O.22:00)

バー 11:00~24:00(L.O.23:30)

定休日:年末年始 ※貸し切りでのイベントなど、状況によって入場できない場合あり。

HP:https://success-is-a-blend.chivas-regal.jp

「満寿泉」とは

1893年(明治26年)創業の富山を代表する蔵元、「桝田酒造店」が展開する銘酒「満寿泉」。世界的な品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」のSAKE部門で金賞を獲得するなど、海外でも高く評価されている。

5代目の代表取締役社長、桝田隆一郎氏は富山県酒造協同組合会長を務めるほか、岩瀬まちづくり株式会社を立ち上げ、富山市東岩瀬の町並み再生にも貢献している。

HP:http://www.masuizumi.co.jp

「シーバスリーガル」とは

ブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」は、1801年まで歴史を遡るシーバス・ブラザーズ社のフラッグシップ・ブランド。

世界150ヵ国で愛飲され、日本では「シーバスリーガル12年」、「シーバスリーガル ミズナラ 12年」などの6アイテムを展開している。

「シーバスリーガル」のキーモルトとなる豊かでまろやかなシングルモルトは、ストラスアイラで造られており、この蒸留所で生まれるモルトウイスキーは、フルーティでフローラルな香りと、樽熟成由来のナッティーでドライな味わいが特徴。「シーバスリーガル」のリッチでまろやかな味わいに貢献している。

HP:http://chivas-regal.jp/

■販売概要

品名:リンク 8888

限定数量:限定50本

希望小売価格:6,500円(税抜)

容量:720ml アルコール度数:16度

販売店:桝田酒造店(富山県富山市東岩瀬町269番地)

問い合わせ先:076-437-9916(桝田酒造店)