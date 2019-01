【まとめ】セレブがハマったドラマシリーズは？ スターが明かす「イッキ見した」作品8選（前編）

私たちが大好きなTVドラマで活躍している憧れのスターたち。そんな彼らも、TVの前、あるいはモバイル端末を手にしたら私たちと一緒。お気に入りのスナックをお供に、好きなドラマをイッキ見しているのだ。米Entertainment Weeklyが、そんなスターたちのお気に入りのドラマをリストアップしている。セレブがハマったドラマシリーズを今日と明日2回にわけてご紹介しよう。

スターが思わずイッキ見!したTVドラマは?

■スターリング・K・ブラウン:『ジ・アメリカンズ』

「ちょうど『ジ・アメリカンズ』の全75話を見終わったんだ」と話すのは、『THIS IS US』のランダル役で知られるスターリング。『ジ・アメリカンズ』主演のマシュー・リスとは今年のエミー賞でドラマ部門主演男優賞を競い合った間柄だが、「"僕は彼が受賞するところを見なければいけないし、もし彼が受賞したら心から祝うことができる"と言っていたんだ」と、マシューを絶賛した。日本ではNetflixにてシーズン1から6までを配信中。『ジ・アメリカンズ』詳細はこちら。

■キーラ・ナイトレイ: 『キリング・イヴ/Killing Eve』

映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでヒロイン、エリザベスを演じ、11月30日(金)より全国公開予定の『くるみ割り人形と秘密の王国』では"お菓子の国"の統治者シュガー・プラムを演じるキーラ・ナイトレイ。ハリウッドでもっとも旬な女優としてその活躍に大きな期待が寄せられている彼女がハマったのが米BBC America製作のサスペンスドラマ『キリング・イヴ』。「(主演の)サンドラ・オーは間違いなく素晴らしい女優ね。そして、ジョディ・カマー扮する連続殺人犯は...もう本当に私が演じたかった!! 最高にびっくりするくらいサイコで、ジョディは驚くほど完璧に演じてるわ! 獲物を狙うサメのようだった。今でもその場面が目に焼き付いてるわ」日本では2月6日(水)よりWOWOWプライムにて独占日本初放送。『キリング・イヴ/Killing Eve』詳細はこちら。

■イラナ・グレイザー:『ウエストワールド』

米Comedy Centralの人気コメディシリーズ『Broad City(原題)』などで活躍しているイラナは、「夫の影響で『ウエストワールド』にどハマりしているの。すっかり夢中よ」と告白。本当に面白いと太鼓判を押している。しかし、そのハマりっぷりは「まるでハイになっている感じ」だといい、「今日はここまでにしよう」と9回思いながら、結局イッキに1シーズン見切ってしまったのだという(『ウエストワールド』は1シーズン全10話)。日本ではAmazon Prime Videoにてシーズン1と2を配信中。『ウエストワールド』詳細はこちら。

■ベッティ・ガブリエル: 『バリー』

『グッド・ガールズ! ~NY女子のキャリア革命~』や『ウエストワールド』に出演するベッティのお気に入りは、今年のエミー賞コメディ部門で3冠に輝いた『バリー』。「私はビル・ヘイダーとスティーヴン・ルートが好きで-。一緒に仕事をしたことはないけど、彼(スティーヴン)も『ゲット・アウト』に出ていたの。ヘンリー・ウィンクラーは素晴らしい演技の先生だわ」日本ではAmazon Prime Videoにてシーズン1を配信中。『バリー』詳細はこちら。

明日は、【まとめ】スターが明かす「イッキ見した」作品8選(後編)をご紹介。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:

スターリング・K・ブラウン (C)NYKC

『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』

(C) 2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

キーラ・ナイトレイ (C) NYZ15/FAMOUS

『Killing Eve』(C)BBC