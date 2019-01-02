【本日14:10キックオフ！】大学ラグビー選手権 帝京vs天理

ラグビー 試合サマリー

大学ラグビー選手権2018は1月2日 (水)、秩父宮ラグビー場で帝京大学 vs 天理大学の試合が行われる。帝京大学の前人未到の10連覇を阻むのは…関西王者天理大学か！？過去2度大学選手権で対戦し、惨敗している天理大学。『史上最強フィフティーン』と揶揄されている今シーズンの天理フィフティーン。大熱戦間違いなし！必見です！全力で速報します！お楽しみに〜〜！

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メンバー

■ 帝京大学

1 PR 岡本慎太郎

2 HO 呉季依典

3 PR 淺岡俊亮

4 LO 今村陽良

5 LO 秋山大地(C)

6 FL 菅原貴人

7 FL 和崎慶一

8 NO.8 ブロディ・マクカラン

9 SH 小畑健太郎

10 SO 北村将大

11 WTB 奥村翔

12 CTB 本郷泰司

13 CTB ニコラス・マクカラン

14 WTB 木村朋也

15 FB 竹山晃暉

16 RE 清水岳

17 RE 北隼人

18 RE 當眞琢

19 RE 藤田達成

20 RE 安田司

21 RE 末拓実

22 RE 尾崎泰雅

23 RE 宮上廉

■ 天理大学

1 PR 加藤滉紫

2 HO 島根一磨(C)

3 PR 小鍛治悠太

4 LO 由良祥一

5 LO アシペリ・モアラ

6 FL 岡山仙治

7 FL 佐藤慶

8 NO8 ファウルア・マキシ

9 SH 藤原忍

10 SO 松永拓朗

11 WTB 中野豪

12 CTB 池永玄太郎

13 CTB シオサイア・フィフィタ

14 WTB 久保直人

15 FB 立見聡明

16 RE 内山友貴

17 RE 谷口祐一郎

18 RE 山川力優

19 RE ジョネ・ケレビ

20 RE 松岡大和

21 RE 小畑拓也

22 RE 野田涼太

23 RE 松田信夫