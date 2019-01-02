優勝候補の前橋育英、青森山田が初戦！2回戦第2試合

1月2日、第97回全国高校サッカー選手権2回戦第2試合が14時10分から行われる。
第2試合には昨年度の全国王者で新潟内定MF秋山裕紀、松本内定FW榎本樹を擁するプリンスリーグ関東所属の前橋育英(群馬)や2016年度優勝校でプレミアリーグEAST所属の札幌内定MF檀崎竜孔主将ら擁する青森山田(青森)が登場する。
前橋育英は宇和島東(愛媛)と、青森山田は前回大会に続き初戦で草津東(滋賀)と対戦する。1回戦で2018年度全国総体準優勝校でAFC U-16選手権大会MVPのエースFW西川潤擁する桐光学園(神奈川)に大勝した湘南内定のDF福島隼斗主将、U-18日本代表のMF水野雄太とDF吉村仁志ら多くのタレントを擁する2018年度全国総体8強で来季からの高校年代最高峰のリーグ、プレミアリーグ参戦を決めている大津は大分(大分)と対戦する。
▽2回戦第2試合
前橋育英(群馬) - 宇和島東(愛媛)
青森山田(青森) - 草津東(滋賀)
羽黒(山形) - 龍谷(佐賀)
帝京長岡(新潟) - 旭川実(北海道)
大津(熊本) - 大分(大分)
岡山学芸館(岡山) - 仙台育英(宮城)
米子北(鳥取) - 丸岡(福井)
富山第一(富山) - 秋田商(秋田)