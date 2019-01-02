12:05~浜松開誠館の初戦！全国高校サッカー選手権 浜松開誠館vs長崎総科大附

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、NACK5スタジアム大宮で浜松開誠館高等学校(男子) vs 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)の試合が行われる。

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メンバー

■ 浜松開誠館高等学校(男子)

GK　12　菅沼 一晃

DF　3　岡部 直弥

DF　5　児玉 拓朗

DF　7　吉田 真那斗

DF　14　山田 梨功 (Cap.)

MF　4　前田 大輝

MF　8　川畑 陸

MF　13　市川 侑生

FW　10　熊取谷 一星

FW　11　弓場 堅真

FW　30　岡島 温希

GK　1　大谷 勇斗

DF　19　夏目 滉太郎

DF　22　吉林 快人

DF　28　野本 侑

MF　6　久保 龍太郎

MF　16　青島 浩輝

MF　25　今田 黎玖

FW　9　柳本 龍士郎

FW　15　大久保 夏輝

監督　　青嶋 文明

■ 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)

GK　30　甲斐 健斗

DF　3　柏木 澪弥

DF　4　大切 達矢

DF　5　篠田 翔太

DF　19　古堅 詩音

MF　6　一倉 加偉

MF　10　仲田 瑠

MF　17　千葉 翼

MF　18　鈴木 冬一 (Cap.)

MF　20　一倉 李基

FW　7　下地 春也

GK　12　花崎 太陽

DF　2　朴 宰賢

MF　8　村上 広樹

MF　15　奥村 幸司

MF　22　堤 瑠希弥

MF　24　福井 聖也

MF　26　横塚 蓮

FW　11　パク ベグン

FW　27　金 珉瑩

監督　　小嶺 忠敏

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