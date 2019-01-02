12:05~浜松開誠館の初戦！全国高校サッカー選手権 浜松開誠館vs長崎総科大附

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、NACK5スタジアム大宮で浜松開誠館高等学校(男子) vs 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)の試合が行われる。
メンバー
■ 浜松開誠館高等学校(男子)
GK 12 菅沼 一晃
DF 3 岡部 直弥
DF 5 児玉 拓朗
DF 7 吉田 真那斗
DF 14 山田 梨功 (Cap.)
MF 4 前田 大輝
MF 8 川畑 陸
MF 13 市川 侑生
FW 10 熊取谷 一星
FW 11 弓場 堅真
FW 30 岡島 温希
GK 1 大谷 勇斗
DF 19 夏目 滉太郎
DF 22 吉林 快人
DF 28 野本 侑
MF 6 久保 龍太郎
MF 16 青島 浩輝
MF 25 今田 黎玖
FW 9 柳本 龍士郎
FW 15 大久保 夏輝
監督 青嶋 文明
■ 長崎総合科学大学附属高等学校(男子)
GK 30 甲斐 健斗
DF 3 柏木 澪弥
DF 4 大切 達矢
DF 5 篠田 翔太
DF 19 古堅 詩音
MF 6 一倉 加偉
MF 10 仲田 瑠
MF 17 千葉 翼
MF 18 鈴木 冬一 (Cap.)
MF 20 一倉 李基
FW 7 下地 春也
GK 12 花崎 太陽
DF 2 朴 宰賢
MF 8 村上 広樹
MF 15 奥村 幸司
MF 22 堤 瑠希弥
MF 24 福井 聖也
MF 26 横塚 蓮
FW 11 パク ベグン
FW 27 金 珉瑩
監督 小嶺 忠敏