2019年初戦が2日開催　2回戦16試合

1月2日、第97回全国高校サッカー選手権2回戦が首都圏の各会場で行われる。
2回戦からはいよいよ、昨年度の全国王者で新潟内定MF秋山裕紀、松本内定FW榎本樹を擁するプリンスリーグ関東所属の前橋育英(群馬)や昨年度全国準優勝の高校年代最高峰のリーグ、プレミアリーグEAST所属で鹿島内定CB関川郁万擁する流通経済大柏(千葉)、2016年度優勝校でプレミアリーグEAST所属の札幌内定MF檀崎竜孔主将ら擁する青森山田(青森)、前回大会4強の矢板中央(栃木)が登場する。第1試合は12時5分キックオフ。第2試合は14時10分試合開始予定となっている。続く3回戦は3日に行われる。2回戦の試合カードは以下の通り。
▽2回戦
東福岡(福岡) - 尚志(福島)
浜松開誠館(静岡) - 長崎総科大附(長崎)
那覇西(沖縄) - 立正大淞南(島根)
日章学園(宮崎) - 矢板中央(栃木)
都市大塩尻(長野) - 瀬戸内(広島)
日本航空(山梨) - 四国学院大香川西(香川)
明秀学園日立(茨城) - 星稜(石川)
徳島市立(徳島) - 流通経済大柏(千葉)
前橋育英(群馬) - 宇和島東(愛媛)
青森山田(青森) - 草津東(滋賀)
羽黒(山形) - 龍谷(佐賀)
帝京長岡(新潟) - 旭川実(北海道)
大津(熊本) - 大分(大分)
岡山学芸館(岡山) - 仙台育英(宮城)
米子北(鳥取) - 丸岡(福井)
富山第一(富山) - 秋田商(秋田)