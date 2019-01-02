【前半10分経過！】全国高校サッカー選手権 東福岡vs尚志

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、浦和駒場スタジアムで東福岡高等学校(男子) vs 尚志高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中
メンバー
■ 東福岡高等学校(男子)
GK 1 松田 亮
DF 2 中村 拓海
DF 3 中西 渉真
DF 4 西田 翔央
DF 15 丸山 海大
MF 6 中村 拓也 (Cap.)
MF 8 野寄 和哉
MF 10 篠田 憲政
MF 11 井本 寛次
MF 18 荒木 遼太郎
FW 9 大森 真吾
GK 14 豊島 昂盟
DF 5 岩城 雄大
DF 23 モヨ マルコム強志
MF 7 福田 翔生
MF 16 牧山 晃政
MF 17 青木 俊輔
MF 19 石原 利玖
FW 20 堺 悠人
FW 21 中村 駿介
監督 森重 潤也
■ 尚志高等学校(男子)
GK 1 森本 涼太
DF 2 石川 竣祐
DF 4 フォファナ マリック
DF 5 沼田 皇海
DF 14 高橋 海大
DF 20 黒澤 誓哉
MF 6 坂下 健将
MF 11 加瀬 直輝
MF 15 大川 健 (Cap.)
FW 7 二瓶 由嵩
FW 9 染野 唯月
GK 16 鈴木 康洋
DF 19 金本 周作
DF 29 中西 草馬
MF 8 菅井 泰祥
MF 12 大峡 龍冴
MF 17 吉田 泰授
MF 18 河村 匠
MF 27 富岡 理久
FW 10 伊藤 綾汰
監督 仲村 浩二