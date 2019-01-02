【前半10分経過！】全国高校サッカー選手権 徳島市立vs流経大柏

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、フクダ電子アリーナで徳島市立高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。Player!で速報中
メンバー
■ 徳島市立高等学校(男子)
GK 1 中川 真
DF 3 二宮 蒼士
DF 14 田内 悠貴
MF 4 川人 太陽
MF 5 佐野 太一
MF 7 関 英輝 (Cap.)
MF 10 赤松 祐弥
MF 16 平 佑斗
MF 20 阿部 夏己
FW 11 玉川 樹
FW 12 岡田 京介
GK 17 米田 世波
DF 2 井上 純一
DF 22 土田 桜介
MF 6 平尾 怜士
MF 8 松田 京也
MF 13 披田 曉
MF 15 野口 蓮太
FW 9 岡 健太
FW 29 槇野 秋也
監督 河野 博幸
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
GK 1 松原 颯汰
DF 3 須永 竜生
DF 5 関川 郁万
DF 8 北島 直樹
DF 9 岡本 竜
MF 10 熊澤 和希
MF 11 芹田 悠真
MF 18 八木 滉史
MF 20 藤井 海和
FW 7 森山 一斗
FW 14 左部 開斗 (Cap.)
GK 17 猪瀬 康介
DF 4 西尾 颯大
DF 16 清宮 優希
DF 28 横田 大樹
MF 6 中井 颯人
MF 15 木村 聖
MF 21 渡會 武蔵
MF 22 羽坂 豪
FW 19 古谷 優斗
監督 本田 裕一郎