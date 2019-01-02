立正大淞南が先制！全国高校サッカー選手権 那覇西vs立正大淞南

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、等々力陸上競技場で那覇西高等学校(男子) vs 立正大学淞南高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 那覇西高等学校(男子)
GK 1 新垣 凱斗
DF 2 仲程 飛雄
DF 3 東舟道 尚吾 (Cap.)
DF 4 大城 琉賀
DF 5 比嘉 来揮
MF 6 金城 竜馬
MF 7 下地 海人
MF 8 伊佐 航平
MF 10 宮城 海
FW 9 高良 竜太朗
FW 11 宮國 永遠
GK 24 西山 祐人
DF 16 金城 立汰
MF 15 上原 響輝
MF 17 許田 楓太
MF 18 大宜見 大地
MF 21 山川 樹
MF 26 岡村 夏樹
FW 14 上原 綾斗
FW 19 新垣 有悟
監督 平安山 良太
■ 立正大学淞南高等学校(男子)
GK 20 豊田 純平
DF 2 吉田 海人
DF 3 谷口 歩夢
DF 5 山田 祐樹 (Cap.)
DF 10 不破 将生
MF 13 大西 駿太
MF 14 石橋 克之
MF 15 山田 真夏斗
MF 18 上田 隼也
FW 17 藤井 奨也
FW 19 鶴野 怜樹
GK 1 板垣 沙亮
DF 4 柴田 崚司
DF 16 加古 佑作
MF 6 伊東 大介
MF 7 飯島 弘清
MF 12 菅生 潮人
MF 28 吉田 勇翔
FW 9 河上 晴日
FW 11 草場 勇斗
監督 南 健司