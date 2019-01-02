立正大淞南が先制！全国高校サッカー選手権 那覇西vs立正大淞南

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、等々力陸上競技場で那覇西高等学校(男子) vs 立正大学淞南高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 那覇西高等学校(男子)

GK　1　新垣 凱斗

DF　2　仲程 飛雄

DF　3　東舟道 尚吾 (Cap.)

DF　4　大城 琉賀

DF　5　比嘉 来揮

MF　6　金城 竜馬

MF　7　下地 海人

MF　8　伊佐 航平

MF　10　宮城 海

FW　9　高良 竜太朗

FW　11　宮國 永遠

GK　24　西山 祐人

DF　16　金城 立汰

MF　15　上原 響輝

MF　17　許田 楓太

MF　18　大宜見 大地

MF　21　山川 樹

MF　26　岡村 夏樹

FW　14　上原 綾斗

FW　19　新垣 有悟

監督　　平安山 良太

■ 立正大学淞南高等学校(男子)

GK　20　豊田 純平

DF　2　吉田 海人

DF　3　谷口 歩夢

DF　5　山田 祐樹 (Cap.)

DF　10　不破 将生

MF　13　大西 駿太

MF　14　石橋 克之

MF　15　山田 真夏斗

MF　18　上田 隼也

FW　17　藤井 奨也

FW　19　鶴野 怜樹

GK　1　板垣 沙亮

DF　4　柴田 崚司

DF　16　加古 佑作

MF　6　伊東 大介

MF　7　飯島 弘清

MF　12　菅生 潮人

MF　28　吉田 勇翔

FW　9　河上 晴日

FW　11　草場 勇斗

監督　　南 健司

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