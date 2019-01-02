【前半20分経過】全国高校サッカー選手権 日本航空vs四学香川西

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権2回戦は1月2日 (水)、駒沢陸上競技場で日本航空高等学校(男子) vs 四国学院大学香川西高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 日本航空高等学校(男子)

GK　1　橋本　亮太

DF　2　篠原　靖

DF　3　能口　岳斗

DF　4　小田　翔大

MF　5　栗原　巧貴

MF　7　中島　偉吹 (Cap.)

MF　8　齊藤　泰征

MF　15　渡辺　脩人

FW　10　師岡　柊生

FW　11　坂本　順平

FW　17　稲見　龍翔

GK　12　池端　真行

DF　13　嶋津　柚杏

DF　14　村本　皓汰

DF　22　庄司　景翔

MF　16　加藤　祥真

MF　25　松野　利玖

FW　9　江井　晋之助

FW　18　千葉　玲音

FW　20　周　余冶

監督　　仲田　和正

■ 四国学院大学香川西高等学校(男子)

GK　1　森井　颯

DF　2　水本　大貴

DF　3　佐藤　敬太

DF　4　白石　圭吾

DF　5　小川　竜弥

MF　6　久保　洋介

MF　7　熊野　敬二郎

MF　8　吉田　源太郎 (Cap.)

MF　9　宮本　大輝

MF　10　宮谷　蓮地

FW　11　堀　恵大

GK　17　岩井　舜

DF　13　篠生　祐次郎

DF　15　大寺　優次郎

DF　26　嶺　楽音

MF　19　佐藤　新

MF　20　竹中　芽生

FW　14　東川　続

FW　21　村上　俊輔

FW　22　町田　大河

監督　　大浦　恭敬

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