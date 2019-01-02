【速報中】那覇西vs立正大淞南は、立正大淞南が1点リードで前半を折り返す

サッカー 試合サマリー

等々力陸上競技場で行われている全国高校サッカー選手権2回戦の那覇西高等学校(男子) vs 立正大学淞南高等学校(男子)の試合は前半を終え、立正大淞南が那覇西相手に1点リードを奪っています。後半立正大淞南はリードを維持できるか、那覇西は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 那覇西高等学校(男子)

GK 1 新垣 凱斗

DF 2 仲程 飛雄

DF 3 東舟道 尚吾 (Cap.)

DF 4 大城 琉賀

DF 5 比嘉 来揮

MF 6 金城 竜馬

MF 7 下地 海人

MF 8 伊佐 航平

MF 10 宮城 海

FW 9 高良 竜太朗

FW 11 宮國 永遠

GK 24 西山 祐人

DF 16 金城 立汰

MF 15 上原 響輝

MF 17 許田 楓太

MF 18 大宜見 大地

MF 21 山川 樹

MF 26 岡村 夏樹

FW 14 上原 綾斗

FW 19 新垣 有悟

監督 平安山 良太

■ 立正大学淞南高等学校(男子)

GK 20 豊田 純平

DF 2 吉田 海人

DF 3 谷口 歩夢

DF 5 山田 祐樹 (Cap.)

DF 10 不破 将生

MF 13 大西 駿太

MF 14 石橋 克之

MF 15 山田 真夏斗

MF 18 上田 隼也

FW 17 藤井 奨也

FW 19 鶴野 怜樹

GK 1 板垣 沙亮

DF 4 柴田 崚司

DF 16 加古 佑作

MF 6 伊東 大介

MF 7 飯島 弘清

MF 12 菅生 潮人

MF 28 吉田 勇翔

FW 9 河上 晴日

FW 11 草場 勇斗

監督 南 健司