【速報中】東京都市大塩尻vs瀬戸内は、瀬戸内が1点リードで前半を折り返す

味の素フィールド西が丘で行われている全国高校サッカー選手権2回戦の東京都市大学塩尻高等学校(男子) vs 瀬戸内高等学校(男子)の試合は前半を終え、瀬戸内が東京都市大塩尻相手に1点リードを奪っています。後半瀬戸内はリードを維持できるか、東京都市大塩尻は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 東京都市大学塩尻高等学校(男子)
GK 1 伊藤 爽真
DF 3 野澤 大稀
DF 4 田島 海都
DF 14 二木 七翼
DF 17 古瀬 岳
MF 6 高橋 佑吾
MF 7 清水 夢希 (Cap.)
MF 8 太田 大貴
MF 10 金子 恭介
FW 9 野村 魁
FW 11 丸山 楽人
GK 12 鈴木 辰治郎
DF 5 宮川 遥貴
DF 24 川口 晃大
DF 27 関澤 駿介
MF 16 大澤 真之助
MF 19 武田 涼
MF 22 小森 海輝
MF 23 松澤 凱
FW 20 酒井 大成
監督 高橋 裕之
■ 瀬戸内高等学校(男子)
GK 21 井上 大也
DF 2 松崎 聖人
DF 3 児玉 絢
DF 5 篤 快青
DF 6 大西 健太
MF 7 吉田 寛太
MF 10 佐々木 達也 (Cap.)
MF 11 田辺 利樹
FW 8 加藤 竜大
FW 9 川岸 怜央
FW 20 中川 歩夢
GK 12 長谷川 智貴
DF 29 石橋 颯
MF 13 岩田 源己
MF 17 宮内 勇太
MF 18 伊藤 朋樹
MF 24 小菅生 大智
FW 4 足立 巧真
FW 14 宮本 大貴
FW 19 山下 晴生
監督 安藤 正晴