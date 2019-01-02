【速報中】東京都市大塩尻vs瀬戸内は、瀬戸内が1点リードで前半を折り返す

©株式会社ookami

サッカー 試合サマリー

味の素フィールド西が丘で行われている全国高校サッカー選手権2回戦の東京都市大学塩尻高等学校(男子) vs 瀬戸内高等学校(男子)の試合は前半を終え、瀬戸内が東京都市大塩尻相手に1点リードを奪っています。後半瀬戸内はリードを維持できるか、東京都市大塩尻は1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

詳細を確認する

メンバー

■ 東京都市大学塩尻高等学校(男子)

GK　1　伊藤 爽真

DF　3　野澤 大稀

DF　4　田島 海都

DF　14　二木 七翼

DF　17　古瀬 岳

MF　6　高橋 佑吾

MF　7　清水 夢希 (Cap.)

MF　8　太田 大貴

MF　10　金子 恭介

FW　9　野村 魁

FW　11　丸山 楽人

GK　12　鈴木 辰治郎

DF　5　宮川 遥貴

DF　24　川口 晃大

DF　27　関澤 駿介

MF　16　大澤 真之助

MF　19　武田 涼

MF　22　小森 海輝

MF　23　松澤 凱

FW　20　酒井 大成

監督　　高橋 裕之

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK　21　井上 大也

DF　2　松崎 聖人

DF　3　児玉 絢

DF　5　篤 快青

DF　6　大西 健太

MF　7　吉田 寛太

MF　10　佐々木 達也 (Cap.)

MF　11　田辺 利樹

FW　8　加藤 竜大

FW　9　川岸 怜央

FW　20　中川 歩夢

GK　12　長谷川 智貴

DF　29　石橋 颯

MF　13　岩田 源己

MF　17　宮内 勇太

MF　18　伊藤 朋樹

MF　24　小菅生 大智

FW　4　足立 巧真

FW　14　宮本 大貴

FW　19　山下 晴生

監督　　安藤 正晴

This story is produced by Player!

Player!のラベル

ラベル