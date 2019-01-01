吉卜力30周年博览会富山站，超可爱龙猫巴士等你来打卡

日本知名动画工作室“吉卜力工作室”（スタジオジブリ）成立以来推出多部经典动画，画风细腻温馨又富有想像力，在全世界都获得了极高的评价。吉卜力在2015年迎来设立三十周年，推出了“吉卜力大博览会”特别企划，并开始于全日本巡回。

今年2月24日之前，在富山玻璃美术馆可以欣赏到这30年来的丰硕的成果，感受工作室付出的心血，还有此前从未展出过的新作哦，一起来看看吧！

*. 这一切都是从风之谷开始的*

海报上的宣传语直接点明了吉卜力工作室的开端，1984年推出了电影《风之谷》并于隔年成立吉卜力工作室，这三十多年来作品无数，更是不少人接触日本动画的初心。

从最早的《风之谷》到较新的《回忆中的玛妮》，本次“吉卜力大博览会”参展作品比先前巡回内容更丰富，更值得一看。

还有吉卜力粉丝绝对不能错过的未公开资讯，如工作室的作品都是如何诞生的、上映当年的宣传海报、作品资料、企划书等数不胜数，等你来细细品味。

在吉卜力工作室出品的作品中，常常会出现人类乘坐着各种虚构的飞行器，在天空中翱翔的画面。于是，展场中也专门设置了飞行器展区。各种飞行器与富山玻璃美术馆的独特的建筑风格融为一体，带给观众不同于其他场地的感官体验。

另外，现场有辆依照实体尺寸打造的龙猫巴士，站名为“富山”，可入内观赏与拍照。

还有人气角色大龙猫在展场出入口迎接，让人在进场的时候充满期待，出场的时候怀念不已。喜欢龙猫的人绝对不能错过哦！

“吉卜力大博览会”富山站结束后，将在福冈展出，还没去看的人务必把握机会啦！

*. 吉卜力大博览会富山限定商品*

“吉卜力大博览会”于日本巡回期间推出了各种限定周边，其中各场地均有当地限定品。

富山站则融合玻璃博物馆的特色，设计出欧式彩绘玻璃窗版的吉卜力名作图案，并将其运用在资料夹、镜子、卡片、杯垫等各种商品上。

除此之外，《千与千寻》版车票、手帕、徽章的富山限定品，画风柔和细腻的四部人气名作的手帕也强推！

详细品项查询：http://ghibli-expo.toyama.jp/

*.富山玻璃博物馆怎么去？*

富山玻璃博物馆位于富山县富山市中心，由建筑大师隈研吾设计，运用玻璃、铝及木头等不同建材组合而成，馆内非常明亮大气。

现在于周末、法定节假日前往玻璃博物馆观赏“吉卜力大博览会”的话，

还能享有回程电车免费的优惠，大家在去时记得在电车索取优惠券哦！

地 址：富山县富山市西町5-1

交通方式：

电车： 从富山站乘坐市内电车环形线，至“グランドプラザ前”下车，步行约2分钟；

从富山站至南富山站，至“西町”站下车，步行约1分钟

自驾：北路自动车道，从富山IC出口约20分钟

官 网：http://toyama-glass-art-museum.jp/

*.展览资讯*

·展览名称：ジブリの大博覧会

·展览地点：富山玻璃美术馆 展示室1·2·3（2~3楼）

·展览日期：2018年12月8日～2019年2月24日

·闭馆日：1月9日、2月6日

·开馆时间：09：30～18：00，周五周六延长至八点

·票价：

一般：大学生以上1400日元，中学生1000日元，小学生800日元

预售票/团体票：大学生以上1200日元，中学生800日元，小学生400日元

·活动详情：http://toyama-glass-art-museum.jp/exhibition/exhibition-2257/

看完介绍是否已经心动了呢？自2015年开跑的“吉卜力大博览会”转眼间也巡回三年多了，除了通过各种资料了解创作背景、重温感动外，还有各式商品可以扫货，喜爱吉卜力的朋友务必要前来打卡哦！